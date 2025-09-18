航太國防展》中科院＋台美共研武器 打造聯合國土防衛作戰場景

搭載105公厘戰車砲的「獵豹」輪型戰車於台北國防航太展現身。（法新社）

2025/09/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕二○二五台北國際航太暨國防工業展今日起至廿日登場，國防部以「韌性國防、厚植國力」為主軸規劃「國防館」，內含「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」四展區，合計展出五十一項新式武器裝備，盼藉此凝聚全民國防共識，提供國人近距離接觸及互動機會，感受國軍堅毅守護家園的決心。

國防部昨說明，為國軍今年以「韌性國防、厚植國力」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北區人才招募中心等七個單位，以國防專館展示新式武器裝備、國防科研成果及軍民通用科技發展現況。

請繼續往下閱讀...

國軍新型武器裝備包括「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」等廿項新式實體裝備及「AJT型機」、「輕型巡防艦」等八項模型，打造聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛的聯合作戰場景。

持續建構不對稱戰力優勢

另，各式中科院、台美共同研製及對美軍購的新型無人機，包括具特色X翼及雙飛行型態的勁蜂三型、由美商Kratos MQM-178無人靶機改裝的勁蜂四型無人機首次公開亮相，合計展出空中、地面及水中合計十九項實體無人載具或模型，持續建構不對稱戰力優勢，帶動無人機產業全面升級。

中科院也首次公開自研的新一代防空飛彈系統「強弓飛彈」，此系統藉由主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，極速可達五馬赫以上的「極音速」水準。主要擔負國軍攔截中、高空層戰術彈道飛彈任務，可搭配現役的「天弓三型」、美製「愛國者三型」飛彈，建構協同作戰、重層防禦的防空火網。

中科院長李世強說，強弓設定在七十公里高度進行攔截，其他高度則由其他武器執行攔截。至於強弓是否針對中國九三閱兵所展示的新型飛彈威脅，國防部發言人孫立方強調，國軍依料敵從寬原則，並非要與中國「軍備競賽」，國防部並不認為透過大規模閱兵、展現對周邊威脅，是良好的建立形象方式。

2025台北國際航太暨國防工業展今起在台北登場，國軍設立「無人載具」等四大展區，M1A2T戰車首次公開展示。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法