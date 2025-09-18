為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白兩度封殺大法官人選 360件釋憲案無法結案

    立法院兩度封殺大法官提名人選，形同讓憲法法庭實質停擺、無法運作。圖為憲法法庭。（資料照）

    立法院兩度封殺大法官提名人選，形同讓憲法法庭實質停擺、無法運作。圖為憲法法庭。（資料照）

    2025/09/18 05:30

    大法官剩八人 憲法法庭實質停擺

    〔記者張文川／台北報導〕立法院去年底三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，而去年十月底有七位大法官任期屆滿，目前僅存八位大法官，又因立法院兩度封殺大法官提名人選，形同讓憲法法庭實質停擺、無法運作，目前尚有三六○件釋憲案躺在憲法法庭未能結案，其中逾九成是人民聲請，人民的憲法權益因新制而被迫「卡關」。

    人民聲請案逾九成 憲法權益卡關

    截至八月底為止，三六○件未結案件中，有三二七件是由人民聲請佔大多數，佔比達九○．八三％，法院廿一件、機關七件、立法委員五件。去年十一月至今，憲法法庭未能做成任何實體判決，只有程序裁定。

    未結案件中，以憲法法庭已受理的民進黨立院黨團聲請憲法訟訴法、行政院與監察院及民進黨立院黨團聲請的中央政府總預算案，最受矚目；行政院提出的財政收支劃分法、民進黨團所提的選罷法、財劃法等案，仍未受理。

    人民聲請的案件，包括「性侵害追訴權時效」釋憲案，近廿年有一○九七位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已獲受理，但受限於大法官人數不足而無法評議，答案仍遙遙無期；此外，未成年子女收養限制、勞工加班資格認定等案，也懸而未決，人民權益被新制和立院封殺提名而被迫擱置。

    憲法法庭自二○二二年元月施行三年多以來，截至今年八月底，累計收件八二八五件，已終結七九二五件；而自去年十一月一日起僅存八位大法官後，新收聲請案件一二二八件，加上未結的舊案三八二件，共一六一○件，憲法法庭審查後，依程序終結一二五○件，包括不受理、其他終結程序、撤回等，仍有三六○件未結。

