賴清德：立院黨團三長應自主選出 而非指定

兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，黨團三長選舉應由黨團自主產生，而非指定。（資料照）

2025/09/18 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕第十一屆立法院第四會期明天開議，民進黨團幹部除總召柯建銘外，其餘「六長」懸缺備受關注。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，黨團三長應由黨團自主選舉產生，而非指定；每週五黨團大會和每週一行政立法協調會報，必須如期召開。

柯建銘：多年來都是協調 很少投票

大罷免投票結果出爐後，上會期的民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、王義川，黨團書記長陳培瑜，副書記長林月琴、郭昱晴，相繼表態不續任。民進黨團一日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願，五日登記截止後無人報名。

民進黨昨召開中執會，黨秘書長徐國勇會後轉述，賴清德表示，民進黨尊重黨團自主，但民進黨有個更重要的民主價值，就是「黨政同步」，每週五的立院黨團大會一定要如期召開；每週一行政立法協調會也一定都要召開；各委員會政策小組會議也必須如期舉行。

賴清德說，黨團民主也很重要，黨團三長應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

柯建銘受訪時指出，這麼多年來很少投票，通常都是協調，這會期已登記截止，但沒有人登記參選；預計十九日開議當天召開黨團會議，屆時將公布結果。

吳思瑤則說，民進黨團改造是正面回應社會期待，黨團會議及各政策小組定期召開，有助於擴大參與增進討論，更可以強化行政立法溝通協調。黨團三長透過推舉產生，是落實黨團民主，也是長久以來的運作機制，期待能組成最強團隊。

此外，黨秘書長徐國勇近日加入黨團群組，被解讀為針對柯建銘。吳思瑤澄清說，日前總統與立委餐敘中，她提到行政部門與立委溝通上，因行政院秘書長張惇涵與副秘書長阮昭雄加入黨團群組，變得更順暢；徐聽聞後便主動表示希望加入，黨團成員都表達歡迎，相信柯建銘也不會反對。

