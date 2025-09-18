為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：立院黨團三長應自主選出 而非指定

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，黨團三長選舉應由黨團自主產生，而非指定。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，黨團三長選舉應由黨團自主產生，而非指定。（資料照）

    2025/09/18 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕第十一屆立法院第四會期明天開議，民進黨團幹部除總召柯建銘外，其餘「六長」懸缺備受關注。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，黨團三長應由黨團自主選舉產生，而非指定；每週五黨團大會和每週一行政立法協調會報，必須如期召開。

    柯建銘：多年來都是協調 很少投票

    大罷免投票結果出爐後，上會期的民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、王義川，黨團書記長陳培瑜，副書記長林月琴、郭昱晴，相繼表態不續任。民進黨團一日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願，五日登記截止後無人報名。

    民進黨昨召開中執會，黨秘書長徐國勇會後轉述，賴清德表示，民進黨尊重黨團自主，但民進黨有個更重要的民主價值，就是「黨政同步」，每週五的立院黨團大會一定要如期召開；每週一行政立法協調會也一定都要召開；各委員會政策小組會議也必須如期舉行。

    賴清德說，黨團民主也很重要，黨團三長應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

    柯建銘受訪時指出，這麼多年來很少投票，通常都是協調，這會期已登記截止，但沒有人登記參選；預計十九日開議當天召開黨團會議，屆時將公布結果。

    吳思瑤則說，民進黨團改造是正面回應社會期待，黨團會議及各政策小組定期召開，有助於擴大參與增進討論，更可以強化行政立法溝通協調。黨團三長透過推舉產生，是落實黨團民主，也是長久以來的運作機制，期待能組成最強團隊。

    此外，黨秘書長徐國勇近日加入黨團群組，被解讀為針對柯建銘。吳思瑤澄清說，日前總統與立委餐敘中，她提到行政部門與立委溝通上，因行政院秘書長張惇涵與副秘書長阮昭雄加入黨團群組，變得更順暢；徐聽聞後便主動表示希望加入，黨團成員都表達歡迎，相信柯建銘也不會反對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播