徐國勇：沒台灣光復節 朱立倫：勿製造內部動亂

國民黨主席朱立倫（右圖）、民進黨秘書長徐國勇（左圖）昨針對「台灣光復節」一事，隔空激烈交火。（記者張嘉明、羅沛德攝）

2025/09/18 05:30

〔記者施曉光、黃政嘉、陳政宇／綜合報導〕針對民進黨秘書長徐國勇否認台灣光復，國民黨主席朱立倫昨表示，民國三十四年十月二十五日台灣脫離殖民地，回到中華民國，才有台灣光復節，難不成照徐國勇等人的想法，台灣還未光復，還是殖民地？這是一個整體的謬論，希望民進黨不要在內部製造動亂。

出示蔣介石手令 徐：台灣是聯合國託管地

對此，徐國勇昨拿出蔣介石一九四九年在南京發給陳誠的手令，上面寫著台灣是聯合國「託管地」。他說，蔣介石的手稿寫得很清楚，請問台灣有光復嗎？

批徐說法荒謬至極

朱：賴是託管地總督嗎

對於徐國勇認為蔣介石是代表同盟國接收台灣，所以沒有台灣光復節。朱立倫表示，賴清德總統是中華民國總統，執政黨竟然認為台灣是託管地，荒謬至極，國人絕對無法接受。他並諷刺賴，難道是坐在所謂「總督府」裡的「託管地的總督」？

朱立倫昨在中常會和受訪時都強調，台灣屬於中華民國是鐵的事實，國人共同的認知，執政黨竟然不認為台灣屬於中華民國，還在地位未定論，全世界任何國家可以有不同的想法、模糊主張、戰略與策略作為，但做為中華民國政府尤其是執政當局，就應堅定的認為台灣屬於中華民國，怎麼可以為了意識型態與個人想法，懷疑台灣屬於中華民國？

他還說，大家可以否認對岸的說法，但一定要主張台灣屬於中華民國，否則就如同徐國勇所言，台灣是託管地，賴清德是坐在所謂「總督府」裡的「託管地的總督」？

朱立倫還說，他要提醒民進黨，不要為了否定現在執政黨、過去在野黨的不作為，就想連台灣光復節都忘記，這是整體謬論；賴清德聲望已經降到這個程度了，不要再搞鬥爭與意識型態，尤其對內有關中央與地方問題，非常容易解決，只要有領導國家的決心，所有問題都能迎刃而解。

針對批評，徐國勇昨受訪時，出示蔣介石一九四九年在南京發給陳誠的手令，上面寫著台灣是聯合國「託管地」。

徐國勇也要求批評他的台北市長蔣萬安，應該去跟曾祖父爭執一下，當初定了光復節後，是怎麼統治台灣？接下來發生二二八事件、白色恐怖、威權統治，有多少人被警總經由軍法審判，甚至沒有審判就被判無期徒刑、被槍斃。

