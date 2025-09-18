縣市長首位 張麗善表態挺郝龍斌選國民黨主席

雲林縣長張麗善昨天受訪表示，將會全力支持郝龍斌參選國民黨主席。（記者李文德攝）

2025/09/18 05:30

郝確定參選 趙少康今陪同領表

〔記者施曉光、林欣漢、李文德／綜合報導〕國民黨正進行黨主席選舉領表作業，先前多次強調將二擇一登記參選的「戰鬥藍」召集人趙少康與前國民黨副主席郝龍斌，兩人經協調後，確定由郝出馬。郝龍斌辦公室昨表示，郝今日上午將由趙少康陪同，前往中央黨部領表。

張麗善：盼郝帶領國民黨重返執政

前雲林縣長張榮味及新北市議長蔣根煌等人，前天邀本土派系、各地方議長餐敘，決議力挺郝龍斌。張榮味胞妹、雲林縣長張麗善昨天受訪時也跟進表態，將會全力支持郝龍斌。她說，很多黨員都對郝寄予厚望，希望郝能帶領國民黨重返執政。

國民黨主席選舉領表作業昨天進入第三天，繼孫文學校總校長張亞中、立法院國民黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文之後，國民黨前國大代表蔡志弘及前彰化縣長卓伯源昨也到中央黨部辦理領表並繳交二十萬元領表登記費，先後成為完成領表程序的第四位與第五位黨主席參選人。

至於遲遲未公開表態參選的郝龍斌，其辦公室昨日下午也向媒體發出採訪通知，指今日上午十時半郝將由趙少康陪同，前往中央黨部領表。趙少康先前曾多次對外強調，他與郝龍斌之間只會二擇一參選。

郝龍斌近期已動作頻頻，傳出張榮味與蔣根煌十六日邀集多位地方派系與議長商討，大家一致支持郝龍斌，原本被「全國公教軍警消聯合總會」力薦的前台中市長胡志強，最近也表態支持郝。郝近期也公開承諾若參選黨魁，未來決不選總統，並且推動藍白合作，爭取二○二八年國民黨重返執政。

國民黨主席選舉領表作業至明天為止，今、明也將辦理候選人登記，日前已完成領表的鄭麗文、羅智強，今日上午都將前往中央黨部登記參選；張亞中則預計於明日上午前往登記。

張亞中稱當選 將簽國共和平備忘錄

張亞中昨天也舉行記者會表示，若當選國民黨主席，將立刻重啟國共論壇展開政治對話，完成「國共和平備忘錄」。

國民黨訂於十月十八日投票產生新黨魁。對於候選人政見說明會場次及是否舉辦電視辯論會，國民黨文傳會主委林寬裕指出，未來會在不同區域舉辦五場或六場的政策說明會，電視辯論會部分，必須由候選人共同協商決定。

