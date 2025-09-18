自由日日shoot》7大法官懸缺近1年 民團：憲法法庭應速審憲訴法

民間監督司法院大法官人選聯盟昨舉行記者會，呼籲立法院理性審查大法官人選，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。（記者陳志曲攝）

提三訴求 籲賴透明人選審薦過程

〔記者謝君臨、陳昀／台北報導〕藍白立委聯手促成「憲法訴訟法」修法，提高違憲審查門檻，而大法官人事同意權案二波審查也全遭國會否決，導致七位大法官懸缺已近一年。對此，民間監督司法院大法官人選聯盟昨舉行記者會提出三點呼籲，憲法法庭應盡速就憲訴法一案進行審理，以化解憲政僵局；總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多的社會支持；立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

促立院理性審查 勿淪為政黨對決

針對民團呼籲，司法院表示目前不作回應。總統府發言人郭雅慧則說，總統尊重並高度期待憲法法庭依法獨立行使職權，儘速化解憲政爭議，維護人民救濟權益；總統府也呼籲各黨團以維護憲法機關正常運行為共同的憲政使命，理性討論、專業審查，未來總統府將持續與各方溝通，確保大法官遴選及憲政體制運作，符合民主憲政精神與社會期待。

民間監督大法官人選聯盟副召集人、民間司法改革基金會副執行長李明洳表示，憲訴法修正案從一月廿五日生效至今，憲法法庭已癱瘓二三五天。但憲法法庭有不間斷行使職權的原則，前二波審查所有人選全被封殺，只要憲法法庭一天不運作，行政權、立法權就不會受到制衡。

李明洳指出，在別無選擇下，只有憲法法庭可以扛起這個責任，回應僵局去審理憲訴法這一案，才能重新發揮權力分立的監督制衡功能，否則對於人民的權益、目前等待審理的案件只能繼續等待，呼籲憲法法庭不要再沈默下去。

婦女新知基金會監事林實芳說，目前大法官因憲訴法施行，至今無法做出任何實體解釋，但在一一四年憲裁字第七十三號，包括大法官陳忠五提出、謝銘洋及游伯祥加入的協同意見書中，很清楚指出，要解決目前狀況，憲法法庭必須負起責任，針對憲訴法做出違憲解釋。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，不能接受攸關人民基本權利和自由保障最後一道防線的憲法法庭，竟因有問題的提名過程及政黨算計而潰不成軍。

立委：憲法法庭若沉默 民主即淪喪

在年底就曾提出大法官應「程序先行」的民進黨立委莊瑞雄，昨受訪時表示支持民團的訴求。他說，藍白聯盟修憲訴法提高大法官參與評議及做出違憲判決門檻，癱瘓憲法法庭，一百多件人民聲請案無從救濟，嚴重侵害權益。「我贊同民團呼籲，憲法法庭應主動審理憲訴法違憲爭議，效法釋字第六〇一號精神，裁定暫停惡法，恢復憲政運作。」

莊強調，「制度是為人民而存在，憲法法庭若沉默，民主即淪喪！大法官須以『程序先行』，破解憲訴法枷鎖，守住人民訴訟權」。

