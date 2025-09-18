為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海纜七法修法 政院今拍板 增訂沒入犯案船隻 強制船舶須開辨識系統

    行政院今將拍板「海纜七法」修法，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。（記者鍾麗華攝）

    行政院今將拍板「海纜七法」修法，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。（記者鍾麗華攝）

    2025/09/18 05:30

    因應中國「灰色地帶」侵擾

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應中國「灰色地帶」侵擾，行政院今將拍板「海纜七法」修法，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。

    行政院政委林明昕說，海纜七法是「五法二法」，其中五法是針對破壞海纜的刑責與配套措施，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法；另二法是為控制有問題船舶的商港法與船舶法。

    自來水、天然氣等管線納保護

    林明昕指出，關鍵基礎設施已有明確立法，此次是將過往沒考慮到的自來水、天然氣等管線都列入保護，罰則比照電信管理法，再依不同情況有些微差異。

    現行電信管理法規定，竊取、毀壞海纜者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金；意圖危害國家、社會安定加重其刑，處三年以上十年以下，得併科五千萬元罰金。若致災、致死或重傷，最重處無期徒刑，得科一億元以下罰金；過失犯處六月以下、拘役或二百萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

    林說明，此次修法是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列沒收犯罪工具規定。

    林明昕解釋，船舶法規範來往船隻一定要打開船舶自動辨識系統（AIS），若經提醒仍不打開，或因故故障等，會要求船舶進港、或拉進港內處罰，或規定在期限內修復並定期通報位置等；商港法則將規定只要船隻進出商港都要接受管理調度，若持續賴著不走就會被沒入並成為國家財產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播