海纜七法修法 政院今拍板 增訂沒入犯案船隻 強制船舶須開辨識系統

行政院今將拍板「海纜七法」修法，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。（記者鍾麗華攝）

2025/09/18 05:30

因應中國「灰色地帶」侵擾

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應中國「灰色地帶」侵擾，行政院今將拍板「海纜七法」修法，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。

行政院政委林明昕說，海纜七法是「五法二法」，其中五法是針對破壞海纜的刑責與配套措施，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法；另二法是為控制有問題船舶的商港法與船舶法。

自來水、天然氣等管線納保護

林明昕指出，關鍵基礎設施已有明確立法，此次是將過往沒考慮到的自來水、天然氣等管線都列入保護，罰則比照電信管理法，再依不同情況有些微差異。

現行電信管理法規定，竊取、毀壞海纜者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金；意圖危害國家、社會安定加重其刑，處三年以上十年以下，得併科五千萬元罰金。若致災、致死或重傷，最重處無期徒刑，得科一億元以下罰金；過失犯處六月以下、拘役或二百萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

林說明，此次修法是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列沒收犯罪工具規定。

林明昕解釋，船舶法規範來往船隻一定要打開船舶自動辨識系統（AIS），若經提醒仍不打開，或因故故障等，會要求船舶進港、或拉進港內處罰，或規定在期限內修復並定期通報位置等；商港法則將規定只要船隻進出商港都要接受管理調度，若持續賴著不走就會被沒入並成為國家財產。

