明年自有財源超出歲出261億》何孟樺批蔣萬安不說明 操作政治攻擊

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/09/17 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市議員何孟樺指出，台北市明年度總預算案歲出編列二一四二億元，在增加四五二．四億統籌分配稅款後，「自有財源」歲入為二四○三億，除了支應歲出外，還剩下二六一億，市長蔣萬安不說明二六一億如何運用，而持續做政治攻擊。

市府：中央刪預算 還短差達453億

台北市政府副發言人蔡畹鎣說，中央刪減捷運補助及一般補助款等，市府推估年度短差達四五三億元，大於增加的金額。

何孟樺指出，自二○二三年起，台北市的自有財源已超過歲出。北市一一五年度歲入原列二○九八億，依新版財劃法，自有財源將達二四○三億，足以支應歲出二一四二億元，還多出二六一億，蔣萬安至今未說明如何運用？

蔡畹鎣表示，中央已砍七成五的捷運預算及刪減一般補助款，推估單一年度將短差四五三億元，已大於增加的金額。主計處補充，若有多餘的經費，將優先用於彌補中央調降補助款及事權調整由市府負擔的部分。此外，市府以今年一般補助款的情況推估，尚有三百多億掌握在中央手上，「只要有刪，市府就虧」。

國民黨議員楊植斗表示，財劃法去年底通過，行政院應在今年初就提供各縣市試用額，卻用覆議、大罷免企圖翻桌；罷免無望後，才於近日告知各縣市政府額度，還刪減補助款，導致歲入歲出都得重算，民進黨議員不幫市民爭取預算，還瞎報數字轉移焦點，令人心寒。

