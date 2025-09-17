為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中央刪經費 北市6項捷運建設受影響

    信義線東延段預計年底完工；圖為程式化停車測試，驗證是否於月台停準。 （台北市捷運局提供）

    信義線東延段預計年底完工；圖為程式化停車測試，驗證是否於月台停準。 （台北市捷運局提供）

    2025/09/17 05:30

    交通部初核82.5億 8月底通知僅核列22.6億 減編7成5達59.8億多

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安十三日批評中央於八月以一紙公文大刪地方政府捷運建設經費，捷運工程局長鄭德發昨說，交通部於四月已初核明年補助八十二．五億元，八月底發文通知僅核列廿二．六二五億元，減編達五十九．八七五億元，市府主管的四項捷運計畫都會受到影響。已在九月四日函復交通部，懇請辦理追加預算補足補助款缺口，目前尚未收到回應。若以此次減編七成五估算，包含市府配合出資興建的兩項捷運計畫，合計六個計畫、十年經費缺口恐達六五○億元。

    若中央未補足 明年將舉債60億

    捷運局以明年度統計，萬大線第一期、信義線東延段、環狀線南北環及東環段，交通部初核數為八十二．五億元、行政院核列數廿二．六二五億元，減編五十九．八七五億元；其中，萬大線第一期減編幅度達六成六，其餘路線減編七成五。鄭德發坦言，若中央未能補足缺口，預計十月市議會開議後向議會報告，明年第一季要補辦預算舉債近六十億元。

    根據市府「捷運在建工程（台北市轄區）修正計畫後經費表」顯示，中央對上述六個計畫補助款約九六四．一一億元，截至明年中央已補助九十七．四四億元，剩餘八六六．六七億元，需於二○二七年至二○三六年間撥付；六五○億元的缺口，是假設行政院從二○二七年起，每年都依今年的狀況均刪七成五，直到各計畫完工。

    捷運局指出，市府主管的捷運工程都已進入施工階段，刪減經費會影響到土建、機電、水環、軌道系統工項。信義線東延段預計今年底完工、明年通車，後續還有二年的機電系統穩定度驗證作業；萬大線第一期預計二○二七年底完工；東環段（途經中山、內湖、松山、信義等行政區）尚有四個標未發包，如無足額預算，將影響實質進度。

    北市函復交部 盼辦理追加預算

    市府補充，九月四日已函復交通部，懇請辦理追加預算，補足中央補助款缺口，或將其減編數納入爾後年度編列，目前仍未收到回應，喊話中央早日告知後續處理方式，也會再討論如何籌措財源因應。

