中共情工身分難舉證》法院糾結形式證據 共諜案多輕判

許多國安案件，常因無直接證據證明中共情治人員身分，以及當事人執行中共任務，而獲輕判或無罪。（資料照）

2025/09/17 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕中共對台滲透樣態日益多元，許多國安案件，常因無直接證據證明中共情治人員身分，以及當事人執行中共任務，而獲輕判或無罪。曾偵辦多起國安案件的檢察官指出，中共黨政軍時常化名附隨在民間組織，或為掩飾組織造假招牌，難以有直接證據證明，但法院時常糾結於形式證據，檢方只能設法說服法官。

檢方不可能發函國台辦

詢問這人是否中共間諜

國安案件起訴後，追查滲透來源、組織成員以及資金流向常是法庭攻防重點。一線司法警察表示，現階段實務上，由對中共黨政軍有研究的調查局兩岸研析處，先就可疑組織進行分析，再發函給公正第三方「國安局」認定，避免球員兼裁判之嫌，但法官仍時常糾結中共組織的形式證據。

不願具名的資深檢察官指出，證明滲透來源身分是現在執行案件上最困難的問題之一，中共黨政軍時常利用化名，或為掩飾中共組織製造假的招牌，偵查中難有直接證據證明，「檢方不可能發函給國台辦，詢問這是否為中共間諜。」他認為，現在法院較保守，但法官若用傳統的證據法則審理國安案件，難以有結果，只能想方設法說服法官。

為讓司法人員了解國安的複雜性及困難性，司法官學院從二○二○年起陸續加入國安相關課程，後續因應修法，學院安排自二○二二年起由總長邢泰釗親自授課，讓學官、各級檢察官、檢察首長等，更了解國安案件特質。

