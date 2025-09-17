為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紐西蘭媒體揭露》中國打壓台灣研討會 紐國學界嚴拒

    紐西蘭媒體披露，中國駐紐西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學取消「台灣脈動」研討會，但遭到拒絕。圖為我駐紐西蘭代表歐江安如期在九月四日出席研討會，並發表演說。（駐紐西蘭代表處提供）

    紐西蘭媒體披露，中國駐紐西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學取消「台灣脈動」研討會，但遭到拒絕。圖為我駐紐西蘭代表歐江安如期在九月四日出席研討會，並發表演說。（駐紐西蘭代表處提供）

    2025/09/17 05:30

    施壓威靈頓維大 停辦「台灣脈動」

    〔國際新聞中心／綜合報導〕紐西蘭媒體披露，中國駐紐西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學，取消該校與澳洲國立大學共同舉辦的「台灣脈動」（Taiwan Update）研討會，但遭到拒絕。台灣駐紐西蘭代表歐江安如期在四日出席研討會，並發表演說。

    歐江安如期出席研討會 發表演說

    中央社報導，「新聞編輯室」（Newsroom）十六日在題為「中國外交人員針對涉及台灣活動向大學施壓」的報導中指出，歐江安在「台灣脈動」研討會揭幕時發表演說，呼籲接納台灣參與聯合國體系、國際刑警組織、國際民航組織等。

    紐國外貿部一位不具名發言人向「新聞編輯室」強調，任何外國駐紐西蘭使館均應遵守紐國法律與規範，包括必須尊重學術自由與言論自由。

    台灣駐紐西蘭代表處一位不具名發言人表示，代表處支持紐西蘭大專院校的學術獨立與言論自由，「台灣脈動」研討會旨在促進紐西蘭民眾對台灣經濟、文化及安全議題的深入瞭解，這次在威靈頓舉行的研討會受到「熱烈歡迎」。

    中國大使館並未針對此事件回應「新聞編輯室」詢問。

    報導指出，中國曾多次向紐西蘭學術機構施壓，例如二○一八年奧克蘭大學被迫取消放映揭露孔子學院爭議的紀錄片「假孔子之名」（In the Name of Confucius）。此外，二○一九年奧克蘭科技大學被迫取消六四事件紀念活動，同年中國大使館也打壓奧克蘭大學聲援香港「反送中」抗爭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播