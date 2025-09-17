紐西蘭媒體揭露》中國打壓台灣研討會 紐國學界嚴拒

紐西蘭媒體披露，中國駐紐西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學取消「台灣脈動」研討會，但遭到拒絕。圖為我駐紐西蘭代表歐江安如期在九月四日出席研討會，並發表演說。（駐紐西蘭代表處提供）

2025/09/17 05:30

施壓威靈頓維大 停辦「台灣脈動」

〔國際新聞中心／綜合報導〕紐西蘭媒體披露，中國駐紐西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學，取消該校與澳洲國立大學共同舉辦的「台灣脈動」（Taiwan Update）研討會，但遭到拒絕。台灣駐紐西蘭代表歐江安如期在四日出席研討會，並發表演說。

歐江安如期出席研討會 發表演說

中央社報導，「新聞編輯室」（Newsroom）十六日在題為「中國外交人員針對涉及台灣活動向大學施壓」的報導中指出，歐江安在「台灣脈動」研討會揭幕時發表演說，呼籲接納台灣參與聯合國體系、國際刑警組織、國際民航組織等。

紐國外貿部一位不具名發言人向「新聞編輯室」強調，任何外國駐紐西蘭使館均應遵守紐國法律與規範，包括必須尊重學術自由與言論自由。

台灣駐紐西蘭代表處一位不具名發言人表示，代表處支持紐西蘭大專院校的學術獨立與言論自由，「台灣脈動」研討會旨在促進紐西蘭民眾對台灣經濟、文化及安全議題的深入瞭解，這次在威靈頓舉行的研討會受到「熱烈歡迎」。

中國大使館並未針對此事件回應「新聞編輯室」詢問。

報導指出，中國曾多次向紐西蘭學術機構施壓，例如二○一八年奧克蘭大學被迫取消放映揭露孔子學院爭議的紀錄片「假孔子之名」（In the Name of Confucius）。此外，二○一九年奧克蘭科技大學被迫取消六四事件紀念活動，同年中國大使館也打壓奧克蘭大學聲援香港「反送中」抗爭。

