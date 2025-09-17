蕭美琴：蔣宋美齡一生抵抗中共併吞

蕭美琴副總統昨出席「台北國際婦女協會」75屆週年慶，肯定榮譽會長蔣宋美齡夫人一生致力守護台灣與中華民國。（總統府提供）

2025/09/17

「致力守護台灣與中華民國 為台美關係奠基」

〔政治中心／綜合報導〕副總統蕭美琴昨出席台北國際婦女協會活動表示，她與蔣宋美齡雖來自不同時代、不同政黨，但都是基督徒，蔣宋美齡一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

出席婦團活動 提蔣夫人奉獻與努力

蕭副總統昨出席台北國際婦女協會七十五屆週年慶祝暨九月份會員大會，包括台北市國際婦女協會會長周郁萍、台北國際婦女協會教育基金會董事長陳蘭馨、聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓等人都出席這項活動。

蕭美琴以英語致詞表示，故總統蔣介石夫人蔣宋美齡是協會非常傑出的榮譽會長，她們兩人雖然來自不同時代、屬於不同政黨，但也有些共同之處，也都是基督徒。蔣宋美齡一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，特別是台美關係，支持共同維護自由、幸福與台灣人民繁榮的願景，蔣宋美齡的奉獻與努力，也為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

蕭美琴說，相信大家都有同樣信念，將持續推動友誼與自由，並將對於家庭與家園的關懷精神，延伸至社群、公共領域及國際社會。

