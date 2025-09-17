以色列逾半國會議員 挺台參與國際

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（左四）率團訪台，昨拜會賴清德總統（右四），呈遞七十二位以色列國會議員簽署的挺台聯合宣言。（取自總統府官網）

2025/09/17 05:30

以台關係升溫 以國議員團攜連署書拜會賴總統

〔記者陳昀／台北報導〕以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率團來台，昨拜會賴總統，呈遞由過半的七十二位以色列國會議員所簽署，支持民主台灣國際參與的聯合宣言。賴總統表示感謝，並期待雙方攜手推動半導體、資通訊、數位安全及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。

賴：期待攜手推動國防科技等領域合作

賴清德表示，杜伯斯基是深化台灣和以色列關係的推手，不僅三度率跨黨派議員來訪，今年七月更在國會發動連署，支持台灣的國際參與。台灣與以色列同樣身處複雜的地緣政治環境，深刻理解國家安全不能只仰賴軍事防衛，更要結合科技與創新能量，提升國家整體韌性，雙方已簽署卅四項合作協議深化交流，並透過全球合作暨訓練架構（GCTF），共同為全球民主陣營貢獻。

賴清德提到，隨著全球AI與先進科技快速發展，期待台灣能發揮全球半導體產業重鎮的優勢，借鏡以色列新創研發經驗，雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全以及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，強化供應鏈韌性。

訪團感謝台灣援助 逾千恐攻倖存者受惠

杜伯斯基表示，很榮幸以友台小組主席身分呈遞支持民主台灣國際參與的聯合宣言，該宣言共有七十二位以色列國會議員簽署，佔國會多數，充分展現對台灣的堅定支持。

杜伯斯基提到，距離恐怖攻擊發生已過七○八天，仍有四十八名以色列人質被囚禁於加薩，訪團時刻惦記這些人民，並懷著感激之情來到台灣，台灣協助以色列興建的「台灣韌性中心」，讓逾千名倖存者受惠，這不僅是援助，更彰顯人性和友誼的珍貴，體現台以除了共同利益，也共享自由、民主及人性尊嚴等核心價值。

杜伯斯基強調，在充滿不確定性的國際局勢下，台灣與以色列印證了勇敢善良的人能並肩昂首而立，相信雙方夥伴關係將越來越強健，感謝台灣與以色列肩並肩、成為真正的盟友。

