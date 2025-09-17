共軍恐偽裝國軍 全民國防手冊：戰時遠離軍隊活動

國防部16日召開「全民國防手冊」新版說明會。（記者羅沛德攝）

2025/09/17 05:30

列出6種可能軍事威脅態樣 規劃5600個民生物資配售站

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍軍機艦擾台頻繁，未來可能「由訓轉戰」。國防部昨日公布最新版「全民國防手冊」，列出六種可能遭遇的軍事威脅態樣，規劃五千六百個配售站，配售五大民生物資。國防部全民防衛動員署示警，共軍戰時可能偽裝成國軍，因此指引民眾遠離軍隊活動。

戰敗或投降都是假訊息

全民國防手冊內容首度提及，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。手冊列舉六種台灣可能遭遇的軍事威脅態樣：一、重要基礎設施、多數海纜遭破壞、大規模網路癱瘓。二、敵國巡航繞台要求登檢我國船隻。三、敵國在我周邊進行實彈操演，或利用軍演名義單方面劃設禁航區。四、敵國無人機出現在我國領空。五、對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動。六、敵國發動攻擊、武裝侵略或滲透破壞。

全動署物力動員處長沈威志在國防部記者會表示，新版全民國防手冊主題是「當危機來臨時」，以圖文說明方式，宣傳「全社會防衛韌性」理念，台灣民眾可掃QR Code延伸學習；關於新版手冊為何刪除敵我識別？沈回應，共軍戰時可能偽裝成國軍，要讓民眾正確判別的確有困難，因此更改相關指引。

沈威志說，中共武力犯台時，「考量民眾的生命安全，民眾在危險區域看到軍隊，建議遠離；如果沒有辦法立刻遠離，那要找沒有窗戶的建物，做保護自己的措施」。

與超商、賣場合作配送

針對外界關注的民生物資「配售站」，沈威志強調，目前規劃配售品項有食用米、食用油、食用鹽、瓦斯、嬰兒奶粉，今年城鎮韌性演習在台北市小巨蛋有實際模擬開設。目前規劃全台有超過五千六百個站點，配售五大民生物資，未來有機會與超商、賣場合作。

經濟部科長王啟明補充說，「參考口罩實名制的做法，希望能夠透過超商，或者是賣場的據點的普及性，在便利與通訊正常運作的情況下，協助政府的配售作業」。

此外，國防部長顧立雄日前指示，把台灣戰備物資存量從卅天增加至一二○天強化戰備。哪些戰備物資存量將增至一二○天？國防部戰規司長黃文啟中將強調，中共海上封鎖力量急遽提升，「我們是優先籌獲油料和飲用水」。

國防部昨日公布最新版「全民國防手冊」，全民防衛動員署物力動員處處長沈威志表示，共軍戰時可能偽裝成國軍，因此指引民眾遠離軍隊活動。（記者羅沛德攝）

