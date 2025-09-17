檢方翻案成功 中配涉發展組織 無罪判決發回重審

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌為對岸發展組織，經高雄高分院判決無罪，檢方不服上訴，被最高法院撤銷發回重新審理。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌接受中國資助在台發展組織，被依違反國安法起訴，高等法院高雄分院審理後認定罪證不足判無罪；檢方不服上訴，最高法院認為仍有資金來源等疑點未釐清，發回院方重新審理。

周滿芝涉受中國資助 在台進行統戰任務

高雄高分檢指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，於二○一四年間入境台灣後結婚取得身分證，並分別擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入中國的統一戰線委員會，被「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收，涉嫌在台發起及籌備成立分會。

二○一七年，周女前往中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年五、六月間，她又與崔等人見面，簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，涉嫌共謀利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」統戰任務。高檢署高雄分署偵結，依違反國安法提起公訴，法官裁定周女十五萬交保，並限制出境、出海。

高雄高分院判決周滿芝無罪後，檢方上訴指出，周女先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」，就是要替對岸發展組織，因此要求撤銷改判。

資金來源等疑點未釐清 最高法院撤銷原判決

最高法院指出，原審採信調查局函文，指查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制或相關連繫事證，卻未採用國安局先前認為這二個組織有共黨組織幹部及現職黨政軍人士參與，此部分需要進一步清查。

此外，周女成立組織，經費有無來自對岸、有無介入國內選舉，也有待釐清，因此撤銷原判決，發回重新審理，院方將擇期開庭審理。

