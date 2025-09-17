回覆柯文哲關鍵訊息 出庭稱「沒看過」 民眾黨秘書長周榆修疑作偽證

檢方質疑周榆修（右）為保柯文哲，在法庭上作偽證。（資料照）

2025/09/17 05:30

〔記者陳彩玲、吳昇儒／台北報導〕據了解，民眾黨秘書長周榆修二○二四年收到前主席柯文哲指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」，並以訊息回覆「收到」，周卻於十一日作證時稱「沒看過」，甚至證稱「眾望沒有支援民眾黨」；檢方質疑周榆修為保柯文哲，在法庭上作偽證。

陳智菡護航：檢方憑空臆想

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨護航表示，該訊息是檢方憑空臆想，法官並未認可有證據力，且公訴檢察官陳思荔要提示簡訊時被制止。據了解，該封簡訊具證據力，且被附在檢方起訴卷證資料，審判長江俊彥會制止檢察官出示的原因是「合議庭訴訟指揮」。

請繼續往下閱讀...

法官考量柯案卷證繁雜，為避免檢辯雙方遭突襲，早已訂好規則，要求開庭前至少一天，檢辯須先上呈要在法庭提示的證據。由於檢方未預料周榆修會說謊，未事先提示給法院。

檢質疑周為保柯 在法庭說謊

據了解，柯文哲傳送的訊息，源自於去年六月十二日，柯先傳Line給民眾黨社會發展部主任張清俊，「社發部的費用，可以拿到眾望基金會來報，你們的活動比較接近基金會的宗旨，細節你再和李文娟談。」隨後柯把和張的對話訊息截圖，傳給民眾黨財務長梁秀菊，並表示「以上給你參考。」

柯文哲向梁秀菊說，「一、社發部的錢可以由眾望基金會支出，如果和社會福利相關的，張清俊自己洽李文娟。二、智庫的支出，可以由新故鄉協會支出，郭威瑤給李文娟。三、中央黨部一些臨時支出，可以由剩餘款支出。我比較驚訝選後到現在，剩餘款用掉將近二千萬。等八月後，財務部和李文娟在同一個辦公區，財務調度應該會更方便。」

過沒幾秒鐘，柯文哲也將傳給梁秀菊的訊息，原文轉發給周榆修。周收到後不僅已讀，也回應「收到」。不料，周卻在十一日作證時稱「沒看過」訊息，並指眾望基金會沒有支援民眾黨，反而是民眾黨支援眾望的活動比較多。

從對話紀錄顯示，兩人對眾望基金會財務有一定決策權，周榆修卻在法庭作證時，直指被告李文宗才是基金會董事長兼財務長及執行長，企圖將柯文哲與眾望基金會切割，檢方質疑周明顯為保柯文哲作偽證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法