國民黨主席之爭》馬挺羅智強 「老一輩的該交棒了」

2025/09/17 05:30

〔記者林欣漢、施曉光／台北報導〕國民黨主席十月改選，前總統馬英九昨透過預錄影片，表態支持國民黨立委羅智強，並稱「老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了」。羅智強表示，他要複製二○○八、二○一二年輔選馬英九打贏總統選戰的勝選路徑，讓國民黨能夠集中力量支持一個太陽，能夠下架總統賴清德，鞏固台灣的民主，讓國民黨光榮的重返執政。

羅：複製馬勝選路徑 重返執政

由於國民黨主席參選人張亞中及先前表達將協調一人參選黨主席的「戰鬥藍」召集人趙少康、前國民黨副主席郝龍斌，三人均年逾七旬，恰與馬英九形容的「老一輩」國民黨世代相吻合，馬的世代交棒說也引發黨內議論。

對於馬英九呼籲由黨內年輕世代接班，張亞中陣營不以為然。張亞中辦公室主任何啟聖受訪表示，所謂世代交替不應該只指年齡，而是黨的精神要世代交替，翻開過去國民黨的歷史，歷來對中華民國貢獻最大的黨主席除了孫中山，就是蔣中正與蔣經國，這些人都不是年輕人，但對台灣建設的貢獻有目共睹。何表示，年齡不該成為一個表淺的指標，重點在於領導者的思想能否跟隨潮流精進，希望黨內對於所謂「老男藍」或世代交替，應該要有不同的思考。

馬英九昨天說，羅智強從政以來有情有義，從二○○七年起，幫他打贏過兩次總統大選，羅多年來為國民黨宣揚理念、耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代，是最能領導國民黨的中興幹才，「老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了」，讓羅智強帶領新一代的優秀同志繼續打拚，讓國民黨重返執政。

羅智強說，他向馬英九報告要參選國民黨主席的想法時，馬勉勵他「俠之大者，為國為民」這八個字，他會放在心上，努力贏得黨主席選舉，領導國民黨為國為民行俠仗義。

過去歷次國民黨主席選舉鮮少看到馬英九公開表態支持特定對象，這次卻表態支持羅智強。馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，羅智強是馬英九多年的部屬與子弟兵，也一直旗幟鮮明堅持黨的核心價值與理念，這次願意出來扛，馬當然鼓勵他。

