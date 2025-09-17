國民黨主席之爭》張亞中批國民黨是「朱家天下傅家黨」

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中昨批評，四年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」。（資料照）

〔記者施曉光、鄭淑婷／綜合報導〕國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中昨日接受網路直播節目「中午來開匯」節目訪問。主持人提及戰鬥藍召集人趙少康日前表示，如果台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫以及前國民黨副主席郝龍斌不參選，趙就會參選，如何看待這次選舉的分配內定？張亞中批評，「這不叫搓湯圓叫什麼？」張還說，這些黨的領導人心態就是「家天下」的心態，四年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」。

張亞中質疑，這幾個人在選舉已經開跑的情況下，竟然在密室中討論誰選、誰不選，由黨主席「做莊」，對黨的傷害有多大？如果偷偷摸摸做也就算了，卻大言不慚的大刺刺說出來，這就是國民黨的醬缸文化。

諷中生代參選人 醬缸文化裡面的小黃瓜

張亞中也諷刺其他幾位中生代參選人，只是國民黨醬缸文化裡面的「小黃瓜」而已，沒有民主初選概念，面對二○二八大選同樣都要搞欽點、徵召，「你的腦筋與醬缸文化有什麼不同？」他還說，今天黨內好像會罵人的就是「戰將」，雖然這些人口才一流，但會講話不代表會論述，國民黨需要的是把醬缸倒掉，重新換清水。

張亞中表示，原本黨中央規定一日至五日領表登記，後來延到十五日至十九日，就只為了等一個人，而原本黨員必須在六月十八日前完成補繳黨費才能取得投票資格，時間被改了兩次，只要九月十日前完成補繳即可，而且選舉已經開打，大家都站到起跑線了，有些人還可以臨時拿到參選資格，所以這次是國民黨史上最不公平、不公正的選舉。

張亞中並點出疑慮，這次黨主席選舉可以投票的黨員，是否真有繳過黨費？國民黨的黨員名冊可信度如何？四年前的黨主席選舉，黨主席由江啟臣擔任，他還能夠信任；但這一次選舉，朱立倫完全對不起國民黨，連一場基本的選舉都辦不好，朱比江還不如。

此外，國民黨主席選舉領表作業昨日進入第二天，前立委鄭麗文、立法院國民黨團書記長羅智強、張亞中已領表，律師李漢中因資格問題，未完成領表程序。

國民黨主席朱立倫昨在桃園市出席宗教活動時回應，「所有有關黨主席的事情，我都以『大家加油』四個字回答」。朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤昨日面對媒體詢問朱是否持續勸進趙少康時，未正面回應，但他強調，民調大家看得很清楚，如果趙出來參選，「他應該會贏得這次黨魁的選舉」。

