政治獻金案》李文宗作證：柯與橘子獨立一組

台北地院昨審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/09/17 05:30

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金等案，昨傳喚柯文哲大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。李證稱，柯文哲與本案通緝中的「橘子」許芷瑜為獨立一組，其他人不會知情他們的事情；檢方指出，木可公司業務由李向柯報告，募款小物與柯競選相關的四五○萬元流入柯第一銀行帳戶，並由許芷瑜處理後淪為私用，顯示二人涉嫌侵占公益捐款。

檢：450萬進柯帳戶 許處理後淪為私用

檢方質疑，眾望基金會租下的三層樓、約一五○坪的辦公室中，二樓是柯文哲的辦公室，三樓則為民眾黨智庫新故鄉協會，安排原因為何？李文宗形容為「共享辦公室」的概念；新故鄉協會行政部主任孫鳳群存入新故鄉的八百萬元，為柯文哲隨行秘書許芷瑜交給他與李文娟，再由他們轉交孫鳳群，而這筆款項的具體來源，許女並未向他們說明。

檢方追問，許芷瑜拿的錢，是否為柯文哲所指示？李文宗回應，柯文哲身為許芷瑜主管，自然可以指示她。此外，木可公司與柯文哲競選總部簽有肖像權契約，授權金額為一五○○萬元；至於金額計算方式，則以捐款換小物收入約一．六億元為基準，取其中十％作為授權費，相關授權事項均由他拍板，柯並不知情。

另針對販售小物屬於開發票行為，李文宗強調，與政治獻金無關，木可公司支付給柯文哲的四五○萬元肖像授權金，是依販售小物及開立發票金額計算後，以匯款方式支付，自己並未告知柯文哲此事。

檢察官林俊廷認為，木可公司業務由李文宗向柯文哲報告，兩者難以切割。木可販售的募款小物均與柯競選直接相關的四五○萬元流入柯第一銀行帳戶，並由許芷瑜處理後淪為私用，顯示二人涉嫌侵占公益捐款。

