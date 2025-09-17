「拒領一萬 捐國家續命專款」運動》藍委：出家人要六根清淨 釋昭慧：外行裝內行

玄奘大學宗教系教授釋昭慧成立「搶救國庫聯盟」發起「拒領普發1萬」運動，獲不同領域人士響應。（記者楊綿傑攝）

2025/09/17 05:30

〔記者楊綿傑、劉宛琳／台北報導〕玄奘大學宗教系教授、法師釋昭慧發起「拒領普發現金一萬，捐入國家續命專款」運動；國民黨立委林思銘批評釋昭慧完全不了解民間疾苦，呼籲出家人還是要六根清淨，政治的事務少碰。釋昭慧反批林「外行裝內行，班門弄斧」，更強調自己是國家公民，「難道投票也會被趕出去嗎？」

立院通過普發現金一萬，政院將舉債因應並預計十月發放，釋昭慧先前倡議排富未果，進一步宣布推動「拒領一萬，捐入國家續命專款」運動，認為舉債普發現金將造成國庫空虛，債留子孫，呼籲政府應該增設讓民眾能選擇轉入「國家續命專款」。釋昭慧昨連袂各界代表舉行記者會，預告本週五將訪卓揆提建言。

請繼續往下閱讀...

林思銘對此表示，出家人對政治的事務有那麼了解嗎？這是所有台灣人的民意，認為政府超徵稅收就應該還稅於民，釋昭慧對於「世間苦人多」這樣的現象完全沒有體會。

釋昭慧：出家人也是公民 每一分錢都應用在刀口上

釋昭慧回應，出家人也是國家公民，政治是鋪天蓋地、無所不包，放棄對政治的關懷，將來就被政治管定了。自己處在最弱勢的孩子們聚集的學校，學生一半以上都在貸款讀書、拚命打工，會不瞭解民間疾苦嗎？

釋昭慧指出，面對高齡化、少子化社會的挑戰，每一分錢都應用在刀口上，即便超徵、有盈餘，應先償還國債，減輕下一代負擔，轉入國家續命專款可為天災人禍所需資源做準備；且此訴求非呼應綠營，周遭很多藍營人士反對普發一萬，有些綠營人士也認為「沒發一萬大罷免才失敗」，要證明政治人物認為大灑幣可收買選票的思維錯誤。

台灣基督長老教會主任牧師黃春生指出，台灣進入超高齡社會，有許多弱勢者需要被照顧，盼政府藉此用於公益；台師大退休教授葉國樑認為，民意代表本應監督政府預算，而非變成政客競選的資源。無任所大使劉柏君指出，台灣人民缺的是更好的國防、外交、社福、教育政策，以及提升醫護待遇，普發現金只是推卸責任。青年代表曾櫳震說，錢應回到國庫讓所有族群受照顧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法