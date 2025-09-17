財劃法爭議》惡果誰造成？綠：藍營還在甩鍋

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/09/17 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕針對新版財劃法爭議，行政院長卓榮泰日前邀集廿二縣市首長共商解決之道，卻被台中市長盧秀燕批評，只是當所有縣市長面前抨擊立法院，另有國民黨立委要求行政院應提出院版修法草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛批藍白無法閃躲責任，「一個『盧不停』（指盧秀燕）、一個『蔣不聽』（指台北市長蔣萬安）到現在還在甩鍋！」她支持行政院提出一個全面研修的修法版本。

藍：政院應提版本非擺爛

國民黨立委林思銘則表示，如果卓榮泰認為財劃法有瑕疵要修正，行政院應提出版本，而不是擺爛要立法院自己去修法。如果行政院還是繼續營造朝野對立的氣氛，在大罷免大失敗之後，還不知道好好的反省，未來可能很難達到讓國家和社會能夠和諧進步發展的成果。

吳思瑤指出，財劃法大修就是要解決事權不統一、分配不正義等問題，勢必需要更嚴謹的全面研修，要有充分和合理討論的時間。立法院上會期粗暴、倉促、黑箱修法時，行政院也在草擬院版，但根本沒機會進行公平討論，因此她支持行政院應當提出一個全面研修的財劃法版本。

對於盧秀燕、蔣萬安等藍營人士批評，吳思瑤反問：「到底財劃法的惡果是誰造成的？當然就是藍白主導的立法院。為什麼一個『盧不停』、一個『蔣不聽』，永遠要因果錯置。」

她說，行政院是想要解決問題，也願意和各黨派及縣市首長對話；反倒是國民黨至今死不認錯，沒有人願意道歉、沒有人願意悔改。

吳思瑤表示，整個財劃法修法關鍵就在立法院，如果盧秀燕、蔣萬安等人能夠發揮在黨內的影響力，絕對能夠促成黨內立委理性面對財劃法的錯誤，負起責任，認錯悔改。

對於蔣萬安抱怨捷運路網計畫完成前，中央原已核定的捷運路網補助經費將少六五○億元，吳思瑤也批評，蔣市長真的是恃寵而驕，得了便宜還賣乖，多年來中央挹注大台北捷運路網約六千七百億元，看在其他資源相對貧瘠的縣市眼裡，情何以堪，「只討錢不辦事、不會執行政策，那市長換人做吧！」

國民黨立委謝龍介表示，財劃法歧見不大，相信財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿與各縣市一對，問題就可以迎刃而解，雙方各有基本立場，就院長找院長溝通，喝杯茶，問題可以迎刃而解；就讓行政、立法兩位院長發揮智慧。

