為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴談財劃法：地方須承擔更多責任

    賴清德昨天出席新北市淡江大橋「閉合節塊」合龍儀式致詞時，對財劃法新法爭議做出回應，期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案。（記者陳逸寬攝）

    賴清德昨天出席新北市淡江大橋「閉合節塊」合龍儀式致詞時，對財劃法新法爭議做出回應，期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/17 05:30

    交通部：中央不是富爸爸了 捷運經費僅餘90億元

    〔記者蔡昀容、羅國嘉／綜合報導〕財政收支劃分法新法上路引發爭議，總統賴清德昨表示，財劃法修法後，中央財源可能減少，地方財政更為充裕，未來地方政府須承擔更多責任。交通部政務次長伍勝園也說，中央財力縮減「不是富爸爸了」，捷運經費僅餘九十億元，補助地方能量勢必減少，其中高雄減少百餘億元為最多；地方政府財源增加後應扛起更多責任，交通部也已著手修正捷運補助要點。

    賴清德昨天出席新北市淡江大橋「閉合節塊」合龍儀式致詞時，對財劃法新法爭議做出回應，期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案，「讓台灣可以長治久安、可長可久」。

    蔣、盧批中央減少捷運補助

    交部：高雄少了百億減最多

    對於台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日批中央減少捷運建設補助，交通部表示，捷運建設屬於地方自治範疇，由於涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部因此補助地方，協助推動大眾運輸發展。交通部歷年來補助地方捷運建設計畫六五七○億餘元，其中台北市獲三一五五億餘元最高，約佔四十八％。

    伍勝園表示，新財劃法上路後，中央財源大幅壓縮，交通部二○二六年公共建設需求二二○○多億元，因財源不夠減半為一一○一億元，其中捷運建設僅九十億元，地方補助勢必減少。

    對於地方批評補助大減，伍勝園澄清，並非政治因素考量，減最多的是高雄市約百餘億元。交通部於有限資源下，會評估建設需求、工程進度、地方均衡發展，盡力支持地方，但新法上路後，地方財源增加，盼地方能扛起更多責任。

    針對台中捷運，伍勝園說，中央及地方二○二五年總計編列五十二．六億元，二○二六年編列六十三．二二億元，但工程審議經費是去年十月才通過，依其進度評估，工程才剛開始設計，還沒進入用錢高峰，需求沒這麼大，因此核給一億餘元。

    伍勝園表示，中央財源不足「不是富爸爸了」，經費真的不夠，加上地方財政等級狀況已有些不同，將會修正捷運補助要點，並採「均衡台灣」理念，針對較弱地區應給予更多協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播