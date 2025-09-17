賴談財劃法：地方須承擔更多責任

賴清德昨天出席新北市淡江大橋「閉合節塊」合龍儀式致詞時，對財劃法新法爭議做出回應，期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案。（記者陳逸寬攝）

2025/09/17 05:30

交通部：中央不是富爸爸了 捷運經費僅餘90億元

〔記者蔡昀容、羅國嘉／綜合報導〕財政收支劃分法新法上路引發爭議，總統賴清德昨表示，財劃法修法後，中央財源可能減少，地方財政更為充裕，未來地方政府須承擔更多責任。交通部政務次長伍勝園也說，中央財力縮減「不是富爸爸了」，捷運經費僅餘九十億元，補助地方能量勢必減少，其中高雄減少百餘億元為最多；地方政府財源增加後應扛起更多責任，交通部也已著手修正捷運補助要點。

賴清德昨天出席新北市淡江大橋「閉合節塊」合龍儀式致詞時，對財劃法新法爭議做出回應，期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案，「讓台灣可以長治久安、可長可久」。

蔣、盧批中央減少捷運補助

交部：高雄少了百億減最多

對於台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日批中央減少捷運建設補助，交通部表示，捷運建設屬於地方自治範疇，由於涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部因此補助地方，協助推動大眾運輸發展。交通部歷年來補助地方捷運建設計畫六五七○億餘元，其中台北市獲三一五五億餘元最高，約佔四十八％。

伍勝園表示，新財劃法上路後，中央財源大幅壓縮，交通部二○二六年公共建設需求二二○○多億元，因財源不夠減半為一一○一億元，其中捷運建設僅九十億元，地方補助勢必減少。

對於地方批評補助大減，伍勝園澄清，並非政治因素考量，減最多的是高雄市約百餘億元。交通部於有限資源下，會評估建設需求、工程進度、地方均衡發展，盡力支持地方，但新法上路後，地方財源增加，盼地方能扛起更多責任。

針對台中捷運，伍勝園說，中央及地方二○二五年總計編列五十二．六億元，二○二六年編列六十三．二二億元，但工程審議經費是去年十月才通過，依其進度評估，工程才剛開始設計，還沒進入用錢高峰，需求沒這麼大，因此核給一億餘元。

伍勝園表示，中央財源不足「不是富爸爸了」，經費真的不夠，加上地方財政等級狀況已有些不同，將會修正捷運補助要點，並採「均衡台灣」理念，針對較弱地區應給予更多協助。

