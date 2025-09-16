國民黨主席選舉領表》民調：若趙少康參選 將取得領先

國民黨主席選舉展開領表作業，國民黨立委羅智強昨在立委徐巧芯的陪同下，一起前往領表。（記者田裕華攝）

2025/09/16 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席十月改選，昨天展開領表作業。一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先；若趙不選，由前台北市長郝龍斌參選，則呈現三強鼎立局面；若不看郝、趙的民調，國民黨團書記長羅智強則暫居第一。趙少康昨受訪表示，「我沒什麼優勢，郝龍斌優勢蠻多的」，郝做過八年台北市長，人脈很廣，民調只是參考，還要去問地方領袖、地方派系，做綜合考慮。郝龍斌辦公室則沒有回應，也還沒有決定是否參選黨主席。

艾普羅民調訪問日期為九月十二日、十三日，電訪一三四一人（黨員一○八五人，加權後樣本數為一○六九人）在九十五％信心水準下，依性別、年齡、縣市、黃復興等變數進行加權。如果明天投票選黨主席，前立委鄭麗文廿二．二％最高，郝龍斌廿．五％居次，羅智強十八．七％排第三；若是由趙少康代替郝龍斌參選，則趙以廿九．九％拔得頭籌。

趙若不選郝參選 將三強鼎立

鄭麗文說，她的團隊每天都會收集來自四面八方黨員的意見，做為檢討和修正的重要根據；媒體的報導以及各類的民調，也是參考的重要資訊來源。她承諾會是一個「三到主席」，會走遍全台讓基層看得到，一定聽得到基層的心聲，承諾黨員和黨工的事情一定做得到。鄭強調，所有民調對團隊都是激勵和鞭策，一定認真踏實打贏這一場選舉。

羅智強說，民調領先，要很努力；民調沒領先，要更努力。羅也在接受專訪時分析，他的票跟鄭麗文、趙少康的重疊度最高，類似於總統大選，他的光譜位置比較像民眾黨的光譜，位置是在中間，所以他在右邊可以拿到趙少康的票、在左邊可以拿到鄭麗文的票，但是也相對他們兩邊可以分掉他的票，才會出現沒有郝、趙時，他的民調可以領先。

