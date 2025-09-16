國民黨主席選舉領表》不排除參選 傅喊話黨中央協調

國民黨團總召傅崐萁（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）訪問。（圖由「千秋萬事」節目提供）

2025/09/16 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨起辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立委羅智強、前立委鄭麗文完成領表程序；立院國民黨團總召傅崐萁昨接受廣播專訪時表態「不排除」參選黨魁，並喊話黨中央應思考出面協調。對於是否符合參選資格，傅語帶玄機表示，憲法保障人民參政權，「即便有任何限制都有年限，更不能溯及既往」。

國民黨回應，黨主席參選人完成領表登記作業後，九月廿日就會召開中央選舉監察委員會，完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，公告候選人名單。

羅智強、鄭麗文完成領表

國民黨主席十月十八日改選，昨起至十九日辦理領表登記。孫文學校總校長張亞中因資料不齊未完成領表，今天會完成領表作業，預計十八日登記；中常委孫健萍預計十九日領表登記。

傅崐萁日前被傳有意參選，他昨接受廣播專訪時喊話黨中央應出面協調，讓每一個人在適合的角色各司其職；是否參選，本週一定會做出決定。

傅崐萁指出，有多位中常委、上百位黨代表勸進他參選，他重申「成功不必在我，但是成功一定有我」，指現在宣布參選者都相當優秀，人數多到可以組棒球隊，黨中央應思考出面協調；若協調不成，民主機制就是投票，未來不管誰當選，也要充分合作團結。

主持人追問，「所以你不排除參選，但看需求」？傅崐萁說，「對，因為我希望大家談一談」，但是現在好像沒有這個機制，大家沒有要談的樣子。

傅：任何事情不能違背憲法

根據國民黨這次黨主席選舉作業細則，曾被開除黨籍的傅崐萁，恐怕不具有候選人登記資格。傅對此表示，「我正式宣布以後，大家再討論都不急」。任何事情不能違背憲法，憲法保障人民有參政權，「即便有任何限制都有年限，更不能溯及既往」，重要的是誰能真正帶領國民黨，面對二○二六年民進黨的大軍壓境。

羅智強昨表示，參選黨主席人數多多益善，月亮越多越好，大家一起比亮度，成為照亮國民黨夜路最亮的那顆月亮，太陽一個就好。至於黨中央任何決定，他都百分百尊重；若黨中央要協調，他也一定配合。

張亞中辦公室主任何啟聖受訪批評，黨主席選舉辦法一改再改，包括領表時間、黨員投票資格、黨主席的參選資格等。這次是國民黨歷史上最不公正、最不公平、也最不公開的黨主席選舉。

