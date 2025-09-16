為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    徐國勇直播轟黃國昌：民眾黨得貪污病 要接葉克膜

    民進黨秘書長徐國勇昨在民進黨《午青LIVE》直播痛斥黃國昌胡說八道，有病就要看醫生，並質疑黃身為法律人，可以這樣拿A湊B嗎？敢否認檢察官起訴的事實嗎？（圖擷取自民進黨午青LIVE直播）

    民進黨秘書長徐國勇昨在民進黨《午青LIVE》直播痛斥黃國昌胡說八道，有病就要看醫生，並質疑黃身為法律人，可以這樣拿A湊B嗎？敢否認檢察官起訴的事實嗎？（圖擷取自民進黨午青LIVE直播）

    2025/09/16 05:30

    〔記者陳昀、王冠仁／台北報導〕民眾黨主席黃國昌連日質疑，指總統賴清德曾召集行政院長卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇到總統府密商民眾黨前主席柯文哲交保案。徐國勇昨主持民進黨「午青LIVE」直播時痛批黃胡說八道，有病就要看醫生，民眾黨已經得了「貪污病」，嚴重到要接葉克膜的程度，無緣無故和賭博大亨拿三百萬元，這可以嗎？

    密商柯案？ 徐：拿A湊B 胡說八道

    徐國勇指出，賴總統兼任民進黨主席，只有週三會到中央黨部主持中常會，其他時間如果要報告事情，就是到總統府或官邸，過去國民黨或任何政黨都是如此，這樣也可以連連看說在商量「如何再關柯文哲」？黃國昌身為法律人、法學博士，可以這樣拿A湊B？如果有女生經過黃身邊，也可以質疑他們有關係嗎？

    徐國勇痛批，民眾黨現在生了很大的病，就是貪污病，嚴重到已經接上葉克膜。民眾黨主席可以無緣無故收受賭博大亨三百萬元、宗教領袖一卡皮箱一千萬元嗎？這些都是已被檢察官起訴的事實，黃國昌敢說沒有嗎？民眾黨就是裝著葉克膜的貪污黨。

    徐國勇也說，「行政干涉司法」的年代早就過去，將柯文哲的法律問題推給賴清德完全是笑話，有干預司法紀錄的是國民黨。對小草拿台北市議員陳怡君案質疑司法雙標，徐國勇也指出，關鍵差異在於陳怡君已認罪、柯文哲至今死不認錯，還一再爭執證據真實性。

    走讀勒警 黃未到案 警函送北檢

    另外，台灣民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，與維安警方爆發推擠衝突，有八名官警受傷，其中黃國昌還涉對警官勒頸，警方認定黃涉嫌非法集會、對警官勒頸及破壞阻材，發通知書傳喚他昨上午到案說明，但黃並沒有出現，警方已將全案函送給台北地檢署。

