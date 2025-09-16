為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委批柯：貪污犯類比人權鬥士 啼笑皆非

    台北地院15日針對柯文哲、應曉薇案重開羈押庭，ㄧ早柯文哲前往法院報到。（記者方賓照攝）

    台北地院15日針對柯文哲、應曉薇案重開羈押庭，ㄧ早柯文哲前往法院報到。（記者方賓照攝）

    2025/09/16 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城等案被羈押一年後以七千萬元交保，高等法院十二日撤銷交保發回台北地院更裁，北院昨重開羈押庭，柯說希望成為台灣曼德拉，而非伍子胥。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，南非前總統曼德拉是人權鬥士，反觀柯則是涉嫌貪污，自比曼德拉令人啼笑皆非，相信全世界都不會認同。

    賴瑞隆指出，曼德拉是為了公領域的人權奮鬥而坐黑牢，柯文哲則是涉嫌貪污、圖利，完全不一樣。柯如此錯誤類比，刻意要用政治干預司法，因為柯知道，他若單純就司法攻防，以目前的人證、物證、金流等，大概難逃司法審判，唯有用政治介入司法，讓他有機會躲過牢獄之災，但台灣已經過兩次政黨輪替，人民沒那麼容易受騙。當一審判決結果出爐，將會有更多人看清其真實的樣貌。

    此外，北院昨裁定柯文哲維持原金額交保，限制接觸方面修正為不禁止其「接觸」已到庭詰問的證人。民進黨立委吳思瑤表示，自始至終她的立場只有一個，「尊重司法獨立。」她強調，司法辦案的核心是證據而非政治，在進步法治的台灣從來不會有什麼司法迫害，反倒是民眾黨一直在操作，用政治力迫害司法。

    尊重司法獨立 批白營操作迫害司法

    吳思瑤指出，看到民眾黨主席黃國昌又發言說「打臉北檢」，然而，司法不會一下死、一下活，「不會判決有利於你們時，你們就歌頌司法；不利於你們時，你們就鬥臭司法。我們希望他們尊重司法的獨立。」

    民進黨立委蔡易餘認為，法官的裁定是合理的，證人本來就是要經過法庭交互詰問後，就比較不會有串證的問題，所以如果法官限縮柯文哲不能再去接觸還沒經過法庭交互詰問的證人，「我覺得這樣的判斷合理，尊重司法裁定。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播