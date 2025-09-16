批檢先關人再開始找證據 柯：希望當曼德拉 不要當伍子胥

台北地院15日針對柯文哲、應曉薇案重開羈押庭，ㄧ早柯文哲前往法院報到。（記者方賓照攝）

2025/09/16 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，日前裁定前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇交保，被高院撤銷發回更裁，北院昨上午重開羈押庭，柯文哲說他「希望成為台灣曼德拉，而不是伍子胥」，並稱他的七千萬元交保金，年利率高達二一○萬元，每個月要十七萬五千元，他和妻子陳佩琪的月退俸連三分之二都不到，希望降保金。

柯說，因為被「知覺剝奪」長達一年，讓他有與世隔絕、處於荒島的感覺，斷絕與世界的連絡，手機、USB隨身碟也被沒收，「什麼時候要還給我？」柯也抱怨交保金太高，希望金額能合理一點，但法院最終仍維持原金額。

抱怨手機、USB被沒收 什麼時候要還

柯說，父親帶著煩惱離開這個世界，「我很不喜歡恨人」，每次想到父親就很難過，「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」（編按：曼德拉是南非政治家，曾因政治原因入獄廿六年半，後來擔任南非總統，並獲諾貝爾和平獎；伍子胥是中國春秋吳國名相，他為報父兄之仇，掘楚王墓、鞭屍三百，後被吳王夫差賜劍自刎、裹屍拋江）。

柯文哲說，檢察官先把他關起來再開始找證據，最近他才有時間讀卷宗，「人民面對國家機器，顯得渺小而無力」，前天他看李文宗的偵查筆錄，認為李根本沒有接觸京華城案，面對檢察官林俊言、郭建鈺的連番訊問，毫無招架之力，被關了十一個月。對於檢方指柯文哲違反禁止接觸證人的規定，柯說民眾黨中央黨部幾乎一半是證人，希望法官明確界定，他一定遵守，他也可以把證人名單背起來。

柯文哲的律師團庭訊時主張，證據清單的證人多達二、三百人，範圍應限於尚未交互詰問的證人，證據清單上的證人可限制不得騷擾、恐嚇或探詢案情，而非全面禁止接觸，以兼顧比例原則與庭審效率；無罪定讞前，不應禁止柯文哲日常、政治活動和行動自由。應曉薇的律師主張，檢察官負有舉證責任，起訴後應推定證據已蒐集，不應過度限制被告生活、工作上會接觸到的證人。

