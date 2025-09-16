為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國駐丹麥大使 要求驅逐我代表》外交部︰各國使節斥中方蠻橫

    丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表鄭榮俊。圖為鄭榮俊（右1）3月參加台丹音樂交流活動。（取自駐丹麥代表處臉書）

    丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表鄭榮俊。圖為鄭榮俊（右1）3月參加台丹音樂交流活動。（取自駐丹麥代表處臉書）

    2025/09/16 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕丹麥媒體揭露，今年二月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。對此，外交部昨日回應指出，中國駐丹麥大使惡劣無禮行徑已被當日出席的各國使節親眼目睹，痛批中方這種「戰狼外交」蠻橫作風，悖離國際民主社會的文明素養，呼籲國際社會共同抵制並嚴厲譴責。

    籲國際社會抵制譴責

    外交部指出，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦今年二月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使曾試圖要求日方驅逐我國代表鄭榮俊，但在遭到日方拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭榮俊表達不滿。

    外交部指出，中國駐丹麥大使的此一惡劣無禮行徑，已讓當日出席活動的各國使節親眼目睹，在丹麥外交圈廣為流傳。

    外交部表示，強烈譴責中方外交人員試圖惡意阻擾我國與他國正常互動的粗暴卑劣行徑，此種「戰狼外交」的蠻橫作風，不但毫不尊重主辦方、無視出席國際活動應有的基本禮儀，而且完全悖離國際民主社會的文明素養。

    外交部痛批中方，如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，必在國際社會引起嚴重反感，更難見容於文明法治國家，外交部也呼籲國際社會共同抵制並嚴厲譴責中方此類霸凌言論與惡劣行徑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播