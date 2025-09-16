中國駐丹麥大使 要求驅逐我代表》外交部︰各國使節斥中方蠻橫

丹麥媒體《貝林時報》揭露，2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表鄭榮俊。圖為鄭榮俊（右1）3月參加台丹音樂交流活動。（取自駐丹麥代表處臉書）

〔記者黃靖媗／台北報導〕丹麥媒體揭露，今年二月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表。對此，外交部昨日回應指出，中國駐丹麥大使惡劣無禮行徑已被當日出席的各國使節親眼目睹，痛批中方這種「戰狼外交」蠻橫作風，悖離國際民主社會的文明素養，呼籲國際社會共同抵制並嚴厲譴責。

籲國際社會抵制譴責

外交部指出，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦今年二月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使曾試圖要求日方驅逐我國代表鄭榮俊，但在遭到日方拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭榮俊表達不滿。

外交部指出，中國駐丹麥大使的此一惡劣無禮行徑，已讓當日出席活動的各國使節親眼目睹，在丹麥外交圈廣為流傳。

外交部表示，強烈譴責中方外交人員試圖惡意阻擾我國與他國正常互動的粗暴卑劣行徑，此種「戰狼外交」的蠻橫作風，不但毫不尊重主辦方、無視出席國際活動應有的基本禮儀，而且完全悖離國際民主社會的文明素養。

外交部痛批中方，如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，必在國際社會引起嚴重反感，更難見容於文明法治國家，外交部也呼籲國際社會共同抵制並嚴厲譴責中方此類霸凌言論與惡劣行徑。

