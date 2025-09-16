中配來台居留、定居人數 大幅減少

中國籍配偶核准居留定居人數消長表

2025/09/16 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶來台居留、定居大幅減少！陸委會資料顯示，二○二四年中配核准「依親居留」人數七一二三人，較上年同期減少二九三一人、減幅廿九‧一五％；核准中配來台「定居」人數三一九三人，較上年同期減少三八三人、減幅十‧六九％；陸委會指出，中國籍人士在台居留及定居人數緩慢下降，只是反映台灣整體結婚人數下降的一環。

據陸委會年報統計數據，去年一整年核准中配來台「依親居留」人數七一二三人，較二○二三年一萬五四人，同期減少二九三一人，減幅廿九‧一五％。

請繼續往下閱讀...

長期居留方面，去年中配核准「長期居留」人數二九七三人，較前年核准四四九三人，同期減少一五二○人，減幅高達卅三‧八三％。

中配核准來台「定居」、取得我國身分證人數，二○二四年為三一九三人，相較前年核准三五七五人，減少三八二人、減幅十‧六九％。

依相關法律規定，中國籍人士與台灣人結婚後，可向內政部移民署申請「依親居留」；「依親居留」滿四年，且每年在台居住逾一八三日，可進一步申請「長期居留」；「長期居留」連續滿二年，且每年在台居住逾一八三日，便可申請來台「定居」設立戶籍，現行最快六年可取得我國身分證。

對此，陸委會認為，台灣整體結婚人數呈現逐年下降趨勢，其中，中國籍人士在台的居留及定居人數緩慢下降，只是反映出台灣整體結婚人數下降的一環。此外，全球化造成人口移動的便利性，造成兩岸通婚者在生活重心的選擇上，有更多元的想法，也包含到兩岸之外的第三國居留或定居。

學者︰通婚下降 與兩岸氣氛有關

成功大學政治系教授洪敬富昨日受訪表示，兩岸婚姻對數近年的確有下降趨勢，這與兩岸之間氣氛有關，當台灣人娶中配的人數減少，連帶依親居留、定居的人數也會下滑；而與日本、歐美或東南亞的跨國婚姻對比，台灣年輕人的結婚對象不會侷限語言和血緣較相近的中國人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法