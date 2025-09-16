盧秀燕籲政院 補回砍掉的補助

盧秀燕（記者蘇孟娟攝）

2025/09/16 05:30

批政院只是在罵立院 「白跑一趟 」

〔記者蘇孟娟、何玉華／綜合報導〕行政院上週末邀廿二縣市首長討論如何解決統籌分配稅款爭議，台中市長盧秀燕昨指出，本以為要把被砍掉的二百五十億補回來，結果坐一下午，政院竟只是當所有縣市長面前抨擊立法院，「讓我覺得白跑一趟 」；她再喊話行政院拿出誠意，把各縣市砍掉的補助補回來，「有誠意的話還來得及做」。

盧秀燕昨說，台中初估明年被砍約二百五十億；並指行政院邀廿二縣市開會，絕大多數縣市以為行政院要協助解決財政問題，但大家坐了一上午、一下午，發現行政院把大家叫來的目的，根本是當所有縣市長的面，抨擊立法院，「讓我覺得白跑一趟」。

她指出，希望行政院拿出誠意，將砍掉各縣市的錢，包括台中市的二百五十億補回來，否則把錢砍掉、叫大家上去又不解決，只是在大家面前罵立法院，很可惜。

北市府︰政院左手給、右手扣

此外，行政院昨指新版財劃法衝擊下，地方自治事權必須回歸，並以台北市明年捷運自付六○億元為例，蓋十年要付六五○億元，但統籌款十年可多拿四○○○億元；台北市政府副發言人蔡畹鎣昨表示，行政院第一次公開承認要砍台北市六五○億元，市府與台北市民完全無法接受。

蔡畹鎣說，市府以一一五年數字推估一一六年將新增鉅額負擔，其中包含「年度總預算案收支差短」一七一億元、捷運建設增加負擔款（含中央減少補助數）一八二億元、「一般性補助款」減少一百億元，共增加四五三億元負擔，已大於統籌分配款增加的四四二億元。

蔡畹鎣表示，行政院終於搞懂砍了地方多少錢嗎？這六五○億元大刀為何不在週六會中坦白？台北市長蔣萬安在會前公開喊話、會內也再次要行政院給答案，行政院卻時隔近四○小時後才有答案。

蔡畹鎣表示，行政院「左手給、右手扣」的手法持續變本加厲，繼違法統刪一般性補助款，還將一向由中央支出的校園電費補助、公園路燈電費補助變要地方付，更連中央開出的租屋補貼支票，都甩鍋地方買單。

