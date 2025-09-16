蔣萬安抱怨捷運補助經費將少650億╱政院：有人多咬一口 就有人少一口

行政院長卓榮泰13日上午與縣市長座談，會後率相關首長召開記者會說明討論情形。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/16 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕「財劃法」爭議，行政院長卓榮泰上週六邀請廿二位縣市首長座談，明年統籌款一一四九億元、增四五二億元最多的台北市長蔣萬安抱怨，捷運路網計畫完成前，原本中央已核定的捷運路網補助經費將少六五○億元。行政院昨表示，「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」。而卓揆已指示要全盤檢討財劃法，據指出，政院是否提出修法版本，或由民進黨團提出，仍在評估中，「應該還不會那麼快」。

政院︰北市10年多拿的統籌稅將逾4000億

行政院指出，中央過去幫台北市負擔捷運費用至少六七七五億元，如今中南部正在捷運建設期，但是在新版財劃法衝擊下，中央大幅釋出財源，已經沒有能力給予同樣的補助。地方自治事權必需回歸，有能力就多做一點，例如統籌稅款暴增超過四百億元的台北。

行政院說，假設台北市明年捷運建設要自付六十億元，蓋十年付六五○億元，但這十年北市多拿的統籌稅會超過四千億元，退一萬步，八年也有三二○○億元，相信可以妥善規劃使用。「北市還有二六九億元歲計賸餘，一定能好好照顧市民」。

對於台中市長盧秀燕昨稱，本以為要把砍掉的二五○億元補回來，結果讓她覺得白跑一趟。行政院強調，明年的統籌稅款，因為公式的分母錯誤，導致連江縣幾乎零成長，反觀台中市則大增二九五億元，漲幅達六十六％。而明年中央挹注台中市的財源達九九三億元，也比今年增加一二八億元，而且二○二四年，台中市還有四十二億元收支賸餘，財源充裕。

此外，財政部提出本會期優先法案，但並未納入財劃法修法，知情人士說，行政院是否提出院版修法，還是由民進黨團提出修法，各種方式都有可能性，也還在評估中，現在最重要是把所有聲音凝聚起來，農村型縣市的聲音也要被聽到，「所以應該還不會那麼快」。

立法院將於十九日正式開議，卓揆要求立法院對財劃法公式出包自己負責，是否一開議就影響朝野氣氛？該名人士分析，包括社會大眾、立委，甚至縣市長都有修法共識，卓揆只是把社會的聲音清楚表達，不致影響朝野互動。據了解，行政院規劃安排卓揆拜會立法院長韓國瑜與朝野黨團，期盼新會期兩院有良性互動。

