    AIT提二戰文件未定台灣地位 美國務院背書：中國刻意扭曲

    美國國務院一名發言人十四日指出，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。 （路透檔案照）

    美國國務院一名發言人十四日指出，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。 （路透檔案照）

    2025/09/16 05:30

    〔記者黃靖媗／綜合報導〕二次大戰終戰八十週年，中國以「開羅宣言」等文件指日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）上週批評中國是不實法律論述，美國國務院也背書表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。

    據中央社報導，美國國務院一名發言人十四日指出，正如AIT已準確傳達的，中國刻意扭曲二戰時期文件，企圖藉此支持其以脅迫手段來控制台灣的行動。

    持續支持台灣 反對片面改變現狀

    國務院發言人也說，美國將持續在中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交壓力下支持台灣，美國與國際夥伴一起堅定支持兩岸和平穩定，並反對任何片面改變現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫。

    談及如何解讀AIT的回應，AIT前理事主席卜睿哲指出，「這是我第一次看到這樣具體的措辭」，措辭背後的理念與美國過去政策一致，美國長期以來一直發表類似「兩岸分歧應以和平方式，並在台灣人民同意下解決」的聲明。「分歧」一詞隱含著台灣法律地位的問題。

    前AIT副處長王曉岷則說，他不確定這是否是美國首次明確提及台灣「最終政治地位」的說法，但這一用語與美國在「台灣關係法」中明確闡述的對台政策完全一致。

    他表示，台灣關係法尤其明確指出，美國決定與中華人民共和國建交，是基於對台灣的未來將以和平方式決定的期望；「換句話說，台灣關係法明示，美國不認為台灣的政治地位是由任何先前的文件，包括二戰時期的宣言或條約所決定，是基於期望台灣的未來將以和平方式決定。」

