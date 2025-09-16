《北市議員選舉》應曉薇女兒接棒參選？ 恐衝擊民眾黨吳怡萱

2025/09/16 05:30

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案，交保被撤銷，台北地方法院昨天重開羈押庭，應曉薇女兒應佳妤陪同現身，並準備了三明治和飲料給現場群眾，外界視為是為明年中正、萬華（第五選區）議員選舉鋪路；佈局已久的民眾黨發言人吳怡萱則說，「會讓自己成為最好的選擇」。國民黨議員鍾小平說，應佳妤若參選，會拖垮吳怡萱，還會壓縮到無黨籍的徐立信票源。徐立信坦言，兩人都是美女吸票機，確實對他有影響。

中正萬華選區 壓縮徐立信

中正、萬華現有七名議員，應曉薇因官司纏身恐影響連任之路，應佳妤近日頻於地方走動，鍾小平也說，應佳妤近半年來開始替應曉薇跑基層，「不能說一定要選舉，可是動作頗大」，地方約有六、七名里長，特別是宮廟的，之前支持于美人，現在都陪應跑基層。

應佳妤︰目前沒有這個想法

應佳妤昨天現身北院，被問到是否規劃參選接棒時，搖頭回應，「目前沒有這個想法」。也在北院受訪的吳怡萱則表示，應佳妤愛母心切，聽庭理所當然，這段時間她會協助柯文哲先度過司法難關，明年選舉會讓自己成為最好的選擇。

吳怡萱︰讓自己成最好選擇

鍾小平表示，要入黨一年才能爭取提名，據他了解，應佳妤不是國民黨員，因此可能爭取民眾黨或無黨籍參選。第五選區政治版圖藍軍約佔七．五萬票、綠軍六萬票、非藍非綠約二．五萬票至三萬票，民眾黨若只提吳怡萱，有機會當選，若提兩個或應佳妤以無黨籍參選，則會拖垮吳，也壓縮到徐立信的票。

徐立信坦言，應佳妤、吳怡萱都是吸票機，自嘲不是美女也不帥，只能穩紮穩打盡力做好選民服務固守選票。他表示，如果應佳妤參選，有可能由國民黨提名，若是應曉薇，則可能是以無黨籍身分，對他確實會有影響，加上參選立委失利的于美人捲土重來的話，競爭就會更激烈。

