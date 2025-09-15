訪歐「中國干擾」如影隨形 李遠：台灣是世界上強大的存在

李遠（中）訪捷克布爾諾，見證駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左），代表文化部與摩拉維亞圖書館館長庫比切克（右）簽署合作協議。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠首度訪歐，法國三天、捷克四天的參訪行程，一路上「中國干擾」如影隨形，李遠於返台前受訪表示，他並不生氣，因為台灣擁有自己的實力，展現強大的力量和意志力，始終能堅持住自己的尊嚴，他還在臉書寫道：「台灣在世界上是一個強大的存在。」

與法、捷簽訂多項文化合作

李遠說，歐洲之行從巴黎的台法文化獎頒獎到布拉格的故宮大展揭幕，雖然頻遭中共抗議，但來自法國和捷克的堅定友誼，過程可說相當圓滿，不僅談了很多合作案，也簽了備忘錄，未來多了很多可以和法國、捷克的文化合作計劃。

七十三歲的李遠這七天排滿行程，每個行程都聚精會神聽簡報、導覽與提問，想到媒體每天跟著跑行程，連巴黎鐵塔、捷克查理大橋都沒看一眼，李遠決定每離開一個城市前，大家一起散步，於是有了兩張分別在橋上「跳躍」的紀念照，一張背景是巴黎鐵塔，一張則是在查理大橋上以城堡為背景。李遠說，「身為台灣人，我感到驕傲和幸福。」

媒體笑問部長，從巴黎鐵塔跳上查理大橋之後，下一次要不要直接跳到北京叫他們不要再鬧了？李遠笑回，真的希望中國不要再這樣了。就像他在返台前的貼文：「一趟行程滿滿的歐洲之行，我更加堅定的相信，台灣在世界上是一個強大的存在。」

