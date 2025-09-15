全社會防衛韌性國際論壇20日登場 美夏威夷急難署、英太空署將與會

總統府「全社會防衛韌性委員會」將首度舉辦「韌性台灣，民主永續」國際論壇；圖為7月在台北舉行的城鎮韌性演習，AIT處長谷立言也在場觀摩。（資料照，取自美國在台協會臉書）

2025/09/15

20國際訪賓及16位駐台代表與會

〔記者陳昀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」週六將首度舉辦國際論壇，邀集逾廿位國際訪賓及十六位駐台辦事處代表與會。據掌握，包括夏威夷急難管理署署長巴羅斯、台灣美國商會執行長魏凱、英國太空署首席科學家Adam Amara及芬蘭緊急供應局執行部門主任Aki Laiho等各領域代表將出席，象徵國際對台灣全社會防衛韌性的肯定，也可視為委員會新里程碑。

「韌性台灣、民主永續」為主題

國安會副秘書長林飛帆表示，論壇以「韌性台灣、民主永續」為主題，由召集人賴總統開幕致詞，隨後依據全社會防衛韌性的五大主軸展開座談，分享台灣成果、借鏡他國經驗。總統府發言人郭雅慧也說，我國已與日本、美國及歐洲等多國夥伴，就災防、資安、能源安全等領域交流。

據悉，目前確認出席的國際訪賓涵蓋經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全、供應鏈韌性等領域，如魏凱長期投入美國與亞太區域經貿及政策交流，致力深化台灣與國際企業的合作；Adam Amara主導英國太空科學及國際科研合作。國內部分，也將邀集商界、民間或智庫代表。

賴總統去年出訪過境夏威夷時，首站即參訪夏威夷州急難管理署，與巴羅斯會面並進行雙邊會談，聚焦災害防治經驗交流，雙方長年就聯合救災演練合作，強化防災韌性也對應台美「全球合作暨訓練架構（GCTF）」。芬蘭推行全社會防衛模式，已被歐盟及波羅的海國家廣泛參考或採用；全家便利商店會員數據創研部部長黃士杰也將與會，可望展開雙向交流。

