釋昭慧號召「拒領一萬元」轉入「國家續命專款」》 綠委表態支持 藍委不評論

2025/09/15 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕行政院普發現金一萬元最快十月下旬開始領取，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧主張政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」的選項，並嚴禁挪用。民進黨立委吳思瑤表示，支持行政院特別設立專戶，但應該給國家多一點支用彈性，政府也必須公開其使用項目，讓社會、國會可以監督；對此，多位國民黨立委均表示，不予評論。

彈性支用 讓社會監督

吳思瑤表示，她支持設立專戶，這確實反映很多人民的意見。她在基層跑的時候，大家就說不想領，因為覺得這是國家的錢，相信有這樣想法的大有人在，用專戶可以累積相對大的財源，畢竟現在總預算因財劃法被地方挖走四千多億元，加上被迫舉債，中央的經費確實相對限縮。

不過，相較釋昭慧認為專款嚴禁挪用，吳思瑤認為，應該給政府一些彈性，只要是國家需要的，都可以支用，畢竟中央被地方挖走相當大的財源，但事權仍是中央要做；其次，中央多年來都在還債，今年卻被迫舉債，若有另一筆錢投入國家建設，才不會影響國人福祉及國家發展。

民進黨立委郭國文說，與其把這些錢放在不知道哪裡，未來被詬病是小金庫、衍生爭議，行政院乾脆公佈國家目前符合大眾利益的相關基金帳戶，讓人民自行選擇捐款，認為什麼比較重要、就捐給誰；比如他認為國防比較重要，就捐給國防，不要去限制它的用途。

民進黨立委莊瑞雄表示，民眾願意將個人利益轉化為守護國家的力量，這份心意值得肯定，政府要做的，是讓每一塊錢都花在刀口上，「不能今天爽、明天痛，子孫還債。」他補充，「人民的心意是國家最大的力量，政府要做的，就是把這股力量用在守護台灣、守護下一代，讓今天的選擇，成為明天的希望。」

