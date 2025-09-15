為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    釋昭慧號召「拒領一萬元」 倡議轉入「國家續命專款」

    玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧發起「拒領1萬，轉入國家續命專款」。（資料照）

    玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧發起「拒領1萬，轉入國家續命專款」。（資料照）

    2025/09/15 05:30

    〔記者楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕行政院通過韌性特別預算案，其中編列二三六○億元用以普發現金一萬元，預計最快十月下旬開始領取；由於舉債發錢存在爭議，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧在臉書號召民眾「拒領一萬元」。她批評債務造成世代受害，也對弱勢幫助有限，中央地方財政紀律也因此鬆動，認為政府應提供民眾拒領並捐為「國家續命專款」的選項，嚴禁挪用。

    舉債大撒幣 造成世代受害

    行政院發言人李慧芝昨回應：「我們尊重每一個人的選擇，也感謝對守護國家的倡議，會審慎研議相關建議的可能性」。

    立法院先前通過普發現金一萬元，釋昭慧即曾發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬，債留子孫」，並要求加入排富條款。她批評，立法委員罔顧民意，強行通過惡法，預告明天上午將舉行「全民搶救國庫」記者會。

    釋昭慧受訪時指出，立法院強行通過「普發一萬元」，行政院只能「舉債大撒幣」，這是飲鴆止渴，惡例一開，國無寧日；且台灣面臨嚴峻的關稅戰，以及國際戰雲密佈等挑戰，政府需要有充分準備。政治人物若誤以為民眾貪財，動輒舉債大撒幣以收買人心，將使國庫空虛。

    釋昭慧進一步說明，掏空國庫將導致債務沉重，子孫無以為繼，且對弱勢幫助有限，反而擴大貧富差距；從中央到地方爭相撒幣，財政紀律全面鬆動，在國家體質虛弱情況下，一旦天災或戰禍，將陷入重大國安危機。

    釋昭慧主張，行政院在規劃領取的五種模式之外，應增設第六選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」，此專款僅能用於重大災害或外敵侵略，不得挪作他用。如此一來，拒領的民眾就有合法管道，將正義之怒化為對國家的實際守護行動。

    釋昭慧解釋，過去包括她自己在內，有很多人領到政府普發的錢，都會直接轉捐其他慈善機構，這次提出捐獻「國家續命專款」，是為了讓民眾有不同的思考角度，並且給極力揮霍國庫的政治人物一些壓力，讓他們意識到：「民眾並不都是你們所想的那麼愛錢，不是用錢就能收買的。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播