釋昭慧號召「拒領一萬元」 倡議轉入「國家續命專款」

2025/09/15 05:30

〔記者楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕行政院通過韌性特別預算案，其中編列二三六○億元用以普發現金一萬元，預計最快十月下旬開始領取；由於舉債發錢存在爭議，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧在臉書號召民眾「拒領一萬元」。她批評債務造成世代受害，也對弱勢幫助有限，中央地方財政紀律也因此鬆動，認為政府應提供民眾拒領並捐為「國家續命專款」的選項，嚴禁挪用。

舉債大撒幣 造成世代受害

行政院發言人李慧芝昨回應：「我們尊重每一個人的選擇，也感謝對守護國家的倡議，會審慎研議相關建議的可能性」。

立法院先前通過普發現金一萬元，釋昭慧即曾發起「搶救國庫」連署，反對「普發一萬，債留子孫」，並要求加入排富條款。她批評，立法委員罔顧民意，強行通過惡法，預告明天上午將舉行「全民搶救國庫」記者會。

釋昭慧受訪時指出，立法院強行通過「普發一萬元」，行政院只能「舉債大撒幣」，這是飲鴆止渴，惡例一開，國無寧日；且台灣面臨嚴峻的關稅戰，以及國際戰雲密佈等挑戰，政府需要有充分準備。政治人物若誤以為民眾貪財，動輒舉債大撒幣以收買人心，將使國庫空虛。

釋昭慧進一步說明，掏空國庫將導致債務沉重，子孫無以為繼，且對弱勢幫助有限，反而擴大貧富差距；從中央到地方爭相撒幣，財政紀律全面鬆動，在國家體質虛弱情況下，一旦天災或戰禍，將陷入重大國安危機。

釋昭慧主張，行政院在規劃領取的五種模式之外，應增設第六選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」，此專款僅能用於重大災害或外敵侵略，不得挪作他用。如此一來，拒領的民眾就有合法管道，將正義之怒化為對國家的實際守護行動。

釋昭慧解釋，過去包括她自己在內，有很多人領到政府普發的錢，都會直接轉捐其他慈善機構，這次提出捐獻「國家續命專款」，是為了讓民眾有不同的思考角度，並且給極力揮霍國庫的政治人物一些壓力，讓他們意識到：「民眾並不都是你們所想的那麼愛錢，不是用錢就能收買的。」

