國民黨主席選舉今起領表 郝龍斌看民調再決定

郝龍斌是否參選黨主席，趙少康昨受訪表示，郝要看民調的結果才做決定。巷（記者叢昌瑾攝）

2025/09/15 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席十月十八日改選，今（十五日）至十九日領表，十八日至十九日受理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中均表示，今日就會領表參選。前台北市長郝龍斌昨、今兩天在做民調，將視民調的結果做出參選決定。

國民黨主席選舉已經有多人表態競逐，現任主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前有意參選者包括羅智強、張亞中、鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中等人。郝龍斌表達有意參選，但還要與「戰鬥藍」召集人趙少康協調誰出馬。

趙少康昨受訪表示，郝龍斌這兩天在做民調，要看民調的結果才做決定。民調是最科學的方式，結果出來以前，他不方便、也不應該發表任何評論。

羅智強表示，他今日上午十時會去黨中央領表，相關參選活動會按照步調進行，一定要贏得主席的勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德總統。

張亞中今另有行程，將由辦公室主任何啟聖代表領表。張亞中表示，他這四年來一直沒有放棄希望為國民黨、國家、兩岸做事；要為兩岸創造和平，必須要有一個好的槓桿，國民黨就是一個最好的槓桿。

鄭麗文說，今天就會去領表。她也稱讚張亞中、羅智強都是優秀、有戰力的人選，希望展現全黨上下一致的團結，不會因為主席選舉，讓外界有見縫插針的任何機會。

39退將連署聲明挺郝參選

另外，前國安會秘書長高華柱、前國安局長李翔宙等卅九位退將，近日發表連署聲明支持郝龍斌參選。媒體昨詢問鄭麗文，如何鞏固軍系票源？鄭表示，在黨中央將黃復興黨部解散後，某個程度也傷了很多軍系先進同志們的心，大家不應該只有到了主席選舉的時候，才覺得軍系的票很重要。

