為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉今起領表 郝龍斌看民調再決定

    郝龍斌是否參選黨主席，趙少康昨受訪表示，郝要看民調的結果才做決定。巷（記者叢昌瑾攝）

    郝龍斌是否參選黨主席，趙少康昨受訪表示，郝要看民調的結果才做決定。巷（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席十月十八日改選，今（十五日）至十九日領表，十八日至十九日受理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中均表示，今日就會領表參選。前台北市長郝龍斌昨、今兩天在做民調，將視民調的結果做出參選決定。

    國民黨主席選舉已經有多人表態競逐，現任主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前有意參選者包括羅智強、張亞中、鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中等人。郝龍斌表達有意參選，但還要與「戰鬥藍」召集人趙少康協調誰出馬。

    趙少康昨受訪表示，郝龍斌這兩天在做民調，要看民調的結果才做決定。民調是最科學的方式，結果出來以前，他不方便、也不應該發表任何評論。

    羅智強表示，他今日上午十時會去黨中央領表，相關參選活動會按照步調進行，一定要贏得主席的勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德總統。

    張亞中今另有行程，將由辦公室主任何啟聖代表領表。張亞中表示，他這四年來一直沒有放棄希望為國民黨、國家、兩岸做事；要為兩岸創造和平，必須要有一個好的槓桿，國民黨就是一個最好的槓桿。

    鄭麗文說，今天就會去領表。她也稱讚張亞中、羅智強都是優秀、有戰力的人選，希望展現全黨上下一致的團結，不會因為主席選舉，讓外界有見縫插針的任何機會。

    39退將連署聲明挺郝參選

    另外，前國安會秘書長高華柱、前國安局長李翔宙等卅九位退將，近日發表連署聲明支持郝龍斌參選。媒體昨詢問鄭麗文，如何鞏固軍系票源？鄭表示，在黨中央將黃復興黨部解散後，某個程度也傷了很多軍系先進同志們的心，大家不應該只有到了主席選舉的時候，才覺得軍系的票很重要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播