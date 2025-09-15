財劃法攻防》藍委：政院版本拿出來一起研商

對於財劃法爭議，國民黨團書記長羅智強呼籲行政院長卓榮泰不要空口說白話，先把行政院版本拿出來，大家一起來研商。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/15 05:30

〔記者林欣漢、羅國嘉／綜合報導〕對於財劃法爭議，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對」。立法院國民黨團書記長羅智強昨質疑卓揆，「既然你有意見主張，為什麼從頭到尾不肯拿出自己的版本？這是怠惰還是無能？」請先把行政院版本拿出來，大家一起研商。

對於國民黨立委陳雪生已提案修財劃法，新增「不含離島」文字，以解決公式錯誤，羅智強表示，該做的修正，國民黨團都會進行，也在廣徵黨團同仁及各縣市的意見。

羅智強呼籲，卓榮泰不要空口說白話，請先把行政院版本拿出來，貫徹總統賴清德過去台南市長任內的主張「中央不要集權又集錢」。

新北市長侯友宜昨天受訪則重申，行政院是有權也有責任的中央政府，權責應該相符。財劃法雖然已經修法通過，但在事權分配上始終未向地方政府說明清楚，尤其還有三四五億元尚未分配，造成地方在編列預算上承受時間與效率的壓力。

侯友宜強調，行政院應盡速提出事權分配版本，並針對三四五億元是否需補強修法後，依財劃法精神發放。同時，中央作為權責單位，應快速明確規劃事權分配，並妥善處理未來三四五億元的撥補，讓地方順利推動建設、教育與社福等計畫，期待中央盡快提出具體方案。

