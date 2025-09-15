財劃法攻防》吳思瑤轟：國民黨就是沒有廉恥的政黨

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/09/15 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥、羅欣貞／台北報導〕藍白立委去年聯手通過的「財政收支劃分法修正案」，搶食中央政府預算大餅，近來才被發現公式計算錯誤，行政院長卓榮泰日前表示，立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，被國民黨立委李彥秀批評行政團隊「只有指責、沒有反省」。對此，民進黨立委吳思瑤反批，國民黨至今搞不清楚因果，從頭到尾拒絕認錯，就是一個沒有廉恥的政黨。

搞不清楚因果 從頭到尾拒絕認錯

吳思瑤強調，國民黨主導的財劃法版本，造成今天的困境和災難，國民黨至今搞不清楚因果，到現在還死不認錯，罪魁禍首是誰，社會都非常清楚，藍白絕對逃不掉。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，在修法上，民進黨反對只調整第十六之一條的分母、分子，財劃法事權不統一和分配不正義，這是國家長遠的災難，均衡國家是卓院長和所有縣市首長的高度共識，若只修分母、分子是錯上加錯。

民進黨立委賴瑞隆痛批，問題的根本來自國會藍白多數強行惡修、表決通過財劃法，國民黨不理行政團隊及地方政府的意見，犯錯不認錯，國民黨唯有面對問題、道歉、檢討，重新修正財劃法，才能解決問題。

民進黨立委郭國文說，國民黨想要強地方、弱中央，但是事權要劃分清楚，錢包要拿，公事包也要拿，藍白如果認為公式需要修就提案，行政院當然也可以提案。

周春米：南部資源都是後段班

屏東縣長周春米昨表示，財劃法的宗旨是要平衡城鄉差距，由中央做一個合理的分配，但新版財劃法從嘉義、台南、高雄到屏東得到的資源都是後段班，她要求立法院「有錯就要認錯，趕快補正錯誤」。

針對立法院國民黨團、台中市長盧秀燕等人呼籲行政院應提出修法版本，行政院發言人李慧芝昨日強調，行政院在覆議時，就已經明確指出修法錯誤，但非常遺憾，覆議遭到否決。因此，希望立法院正視問題的根源，採取負責任的態度來解決問題。

李慧芝說明，卓院長十三日邀集廿二位縣市首長會議當中，多數認為財劃法應該有通盤檢討的必要性，行政院未來將推出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法，也期望屆時能夠獲得朝野共同支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法