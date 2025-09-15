AIT批中國扭曲開羅宣言 台灣基進籲政府要積極接球

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

〔記者林哲遠、黃靖媗／台北報導〕二次大戰終戰八十週年，中國以「開羅宣言」等文件指日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）批評中國是不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。台灣基進黨主席王興煥昨呼籲，AIT正在做球，台灣政府要積極接球，以「台灣」為名申請加入聯合國。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元受訪指出，從一九七九年至今，美方都沒有特別去談論台灣的主權。美方本次會有較大反應，由AIT做出回應，主要是本屆太平洋島國論壇因為中國散播的假消息及施壓，讓太平洋島國將台灣、中國、美國全都排除在外；美英軍艦會在十二日同時通過台海，也是覺得中國「撈過界」，因為一旦影響到美國的權益，美方反彈就會很大。

葉耀元指出，中國從二○一六年起便一直以開羅宣言為由宣稱對台主權，但開羅宣言僅是美英台三方當年的共識，並非合約，且宣言中載明將滿州、台灣、澎湖歸還予中華民國，而非中國；中國喜歡篡改國際文件，對國際組織訴說「台灣本來就不是一個國家」。

王興煥指出，這是美國政府對戰後台灣地位爭議首度明確表態，不只否認中華人民共和國對台灣的主權宣稱，也否認了中華民國「接收台灣」的國際法正當性；此外，美國無法替台灣「決定台灣最終政治地位」，台灣必須自行表述政治地位。

「美國政府正在做球給台灣！」王興煥建議，外交部應以《舊金山和約》為基礎，著重論述台灣的獨立主權政治地位；賴清德總統也應以國家元首的身分，代表台灣所有人民，根據《聯合國憲章》以「台灣」的國家身分申請加入聯合國。

時代力量黨主席王婉諭受訪說，「台灣」與「中華人民共和國」互不隸屬，這不只是現在的客觀事實，更是歷史事實，呼籲朝野政黨，讓支持台灣的國際友人也能聽見我們的聲音。

台灣北社則表示，AIT的立場，正與台灣社會長久以來的共識相符。台灣的主權來自人民的選擇與實踐，而非外國宣言或政權片面主張，台灣的未來，不由戰時政治文件決定，而由二三○○萬人民共同選擇。

