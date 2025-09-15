參訪台捷晶片中心 林佳龍盼拓展其他合作空間

外交部長林佳龍赴布爾諾參訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC）。（取自臉書）

2025/09/15 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍出訪歐洲多國，首站訪問捷克，不僅參觀由故宮與捷克國家博物館合作的「故宮百品及其故事」特展，也赴布爾諾（Brno）參訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC），以及台灣科技廠英業達與緯創。林佳龍強調，二○二五年的「歐洲台灣文化年」只是起點，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間，與歐洲攜手把握開創繁榮的歷史契機。

林佳龍說明，布爾諾理工大學是台捷合作旗艦計畫ACDRC的落腳點。在捷克與德國、波蘭有望共構「歐洲晶片三角」的時刻，台灣輸出經驗，協助捷克培育菁英人才，擴展台灣在半導體生態圈的影響力，同時增進雙邊經濟與民主韌性。

林佳龍也感謝布爾諾理工大學副校長暨ACDRC計畫主任荷力及團隊帶他親自走訪晶圓設計教室與半導體實驗，深入了解計畫成果。林佳龍說，雙方都關注AI科技的合作前景，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。

林佳龍表示，透過與企業的交流，他更加了解台灣廠商投資捷克的機會與挑戰，期待透過台捷政府溝通協助企業排除障礙，未來將「政府對政府」的溝通模式拓展至歐洲其他國家。

