高喊台灣入聯 立委及台僑紐約遊行

台灣聯合國協進會13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動，大家齊呼守護台灣自由。（台灣聯合國協進會提供）

2025/09/15 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕台灣聯合國協進會（TAIUNA）自台灣遠赴紐約，十三日參與「為台灣加入聯合國而走」活動，與朝野立委、美東台僑及友邦駐聯官員一同走上曼哈頓街頭，讓世界知道聯合國對台灣的不公義，並呼籲讓台灣成為聯合國會員。

第八十屆聯合國大會上週已在紐約聯合國總部開議，但台灣自一九七一年即被排除於聯合國體系之外，已連續五十三年未能參與。根據中央社報導，今年美國台僑團體依照往例，參加在紐約曼哈頓市中心舉行的「為台灣加入聯合國而走」遊行，由民進黨立委王正旭、賴惠員及民眾黨立委麥玉珍帶領，自中國駐紐約總領事館旁的哈德遜河畔出發，徒步兩公里，終點抵達紐約公共圖書館前廣場，遊行民眾高喊「UN for Taiwan」（台灣入聯）與「Keep Taiwan Free」（守護台灣自由）等口號。

今年聯合國推案以標語「與台灣一起貢獻，團結會更好」（Chip in with Taiwan Better Together）為主軸，凸顯台灣晶片科技實力，除了宣傳車與計程車螢幕廣告，台商團體也資助時報廣場巨型廣告。

駐紐約辦事處長李志強表示，大家站出來是要讓世界所有人知道，聯合國對台灣不公不義，台灣應該要成為聯合國會員。

王正旭說，台灣有能力參與疾病防禦，可以提供醫療物資貢獻，讓疾病對全球人類影響有效減低。麥玉珍指出，台灣人在紐約訴求聯合國，希望聯合國聽到台灣聲音，在世界共同努力。

台灣聯合國協進會秘書長周德望表示，在台灣尚未被聯合國、世界衛生組織等國際組織接納之前，協進會將繼續率團赴日內瓦、紐約、華盛頓等地發聲，讓世界聽見台灣的聲音。

台灣聯合國協進會國際行動代表董乃昀表示，今年協進會青年以「White Protest 白抗議」的形式，在聯合國總部、中央車站及時代廣場前以舞蹈表演向全世界傳達，「台灣努力開創自己的道路，持續為全球社群作出貢獻，並沒有被世界遺忘」。

