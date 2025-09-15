軍公教查核 102人領中國居住證

軍公教人員不得在中國設籍，領用中華人民共和國身分證、定居證、居住證，，亦依程序處置完竣。（圖擷取自陸委會官網）

2025/09/15 05:30

兩人有中國身分證 都已完成註銷中國戶籍

〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍公教人員不得在中國設籍，領用中華人民共和國身分證、定居證、居住證及護照。陸委會公布今年上半年「專案查核」情形，含中央、地方公職人員，已查核二人領用中國身分證，並已完成註銷中國戶籍，領用中國居住證者共一○二人。

陸委會指出，政府自二○二五年初推動「專案查核」，已順利辦理完成。「專案查核」成果總計應具結人數六十二萬七千餘人、已具結六十二萬六千餘人，完成比例高達九十九．七九％。

請繼續往下閱讀...

陸委會提及，查核領用中國身分證者計二人，且都已完成註銷中國戶籍程序；領用中國居住證者計一○二人，亦依程序處置完竣。

陸委會批評，中共近年為推行統戰，破壞長久以來兩岸各自堅持的兩岸人民單一身分制度現狀。中共透過所謂「福建融台措施」及發布「台灣居民定居簽發服務指南」(福建版)，允許國人赴中領用中共相關身分證件時，保留台灣身分證，企圖讓台灣人混淆自己的國家認同。

陸委會指出，近來經查獲同時持有兩岸身分者，已從一般民眾擴散至現職軍公教人員。政府無法坐視中共統戰作為對我法律秩序的挑釁，更無法容任向中共效忠之人滲透進入我公務體系，對我國家安全與社會安定產生威脅，確有落實相關查核必要。

陸委會提及，兩岸條例第九條之一於二○○四年增訂「兩岸單一身分制」，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照，違反者將喪失台灣人民身分，及其在台灣選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利。

陸委會強調，明年一月一日將正式實施「常態化制度化查核」，初期以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。查核對象包含「志願役軍人」，不配合查核處置方式為「不受理報考」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法