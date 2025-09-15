取經防衛社會韌性 府明年派員赴日參訪

總統府於一一五年度預算中編列經費，規劃明年派員前往日本防衛省、日本防衛大學等機構參訪，了解日本防衛韌性體系並吸收實務經驗。（美聯社檔案照）

2025/09/15 05:30

前往防衛省、防衛大學等機構 吸收實務經驗

〔記者陳昀／台北報導〕賴政府上任後積極推動「全社會防衛韌性委員會」，從國防、民生、災防、民主四大面向整合資源，建構全方位社會安全體系。為汲取國際經驗，總統府於一一五年度預算中編列經費，規劃明年派員前往日本防衛省、日本防衛大學等機構參訪，了解日本防衛韌性體系並吸收實務經驗。

總統府編列合計五十萬七千元預算，規劃明年八月派五人前往日本考察六天，包含交通費十七萬五千元、生活費廿三萬三千元、辦公費八萬九千元，擬前往日本防衛省、東京都廳、日本防衛大學、日本國立研究開發法人防災科學技術研究所等機構。

拓展兩國進一步交流可能

總統府在預算書中說明，規劃至日本實地參訪日本東京都「綜合防災訓練暨演習」等並進行交流，了解日本防衛韌性領域體系、汲取實務經驗，拓展兩國未來進一步交流可能性。府發言人郭雅慧也回應，期盼透過實務觀摩與經驗分享，精進台灣防衛韌性建設，積極整合全社會能量，攜手打造「韌性台灣」。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文昨受訪對此正面看待。他指出，日本近年舉辦的防衛韌性論壇、兵棋推演幾乎都有納入台灣的角色，台日在防衛韌性的雙邊交流，過去以民間、學者居多，官方參與較少，若由總統府派員赴日進行相關交流，將是具指標性的突破。

郭國文日前參與台日執政黨「外交‧防衛政策二加二會談」時，日方曾提出，希望明年成立日本防災廳後，與台灣就防災合作展開具體交流。郭進一步透露，雙方會中也達成共識，日本自衛隊與台灣國防部，未來可以先透過文化交流展開互動。

