    首頁　>　政治

    財劃法公式錯誤 卓揆籲立院修法 造成國家財政重大危機 須全盤檢討

    行政院長卓榮泰昨與縣市長座談會後，說明財劃法爭議討論情形，卓揆強調立法院應勇敢面對自己造成的錯誤，進行修法。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰昨與縣市長座談會後，說明財劃法爭議討論情形，卓揆強調立法院應勇敢面對自己造成的錯誤，進行修法。（記者塗建榮攝）

    2025/09/14 05:30

    〔記者鍾麗華、李文馨、劉宛琳／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院昨邀廿二縣市首長座談，行政院長卓榮泰二度親自召開記者會對外說明，卓揆強調，行政院沒有任何立場就新版「財劃法」錯誤部分做任何動作，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對」。而行政院未來將提出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法。

    請立院勇敢面對自己造成的錯誤

    卓揆表示，去年十二月廿日新版「財劃法」表決通過，但過程倉促，不僅修法版本一再更新，甚至表決現場秩序都相當混亂。行政院今年二月廿七日提出覆議案，三月十二日他赴立法院報告，在覆議文及報告文中均清楚載明條文內容矛盾錯誤，但覆議案遭立法院否決。

    卓揆強調，新版「財劃法」造成的問題，今年不解決，以後每年都存在。因此，行政院該做的是建立一個可長可久的「財劃法」。行政院可再邀地方首長及財主人員共同討論，未來避免僅採用人口數量及土地面積多寡等指標，就改變台灣各縣市財政命運，造成城鄉失衡。

    不徹底解決 城鄉失衡年年重演

    卓揆認為，「財劃法」必須合理規劃，讓水平分配更合理，包括考量各地方人口結構、土地管理成本，財產稅成長率也應適度管控，否則容易炒房的地方，自然更容易獲得更多稅金來源，這些都必須全盤考慮。

    卓揆重申，對於新版「財劃法」造成國家財政重大危機，唯有透過全盤修法才能解決。不是只針對計算公式錯誤的修正而已，這是立法院該負責的；同時也不是僅解決明年的問題而已，此問題不徹底解決，明年仍會重複上演城鄉失衡、分配不公的問題。

