新版財劃法》綠委：新法重北輕南應重新修法 藍委：政院提版本別空口說白話

財劃法修法重北輕南還出錯！賴瑞隆喊話藍白應認錯道歉並重新修法。（記者王榮祥翻攝臉書）

2025/09/14 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨分批與各縣市政府共商「財政收支劃分法」議題，認為應全盤檢討修正，而非僅修改錯誤公式。對此，國民黨團將提案修正統籌分配稅款公式，並呼籲行政院拿出版本、別空口說白話。民進黨團則強調，未來修法應一併討論事權與財權分配，否則恐導致責任政治崩壞、區域發展失衡。

立法院新會期開議在即，朝野就「財劃法」隔空交火。民進黨立委賴瑞隆受訪批評，南部縣市長年承擔環境、工安、污染風險，但藍白仗國會多數霸凌，擴大南北資源分配不均，導致台南、高雄、屏東的中央統籌分配款增幅墊底，根本是欺負南部人。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆預告，他先前的修法版本主張產業空污納入分配比例，但被國民黨沒收，新會期將改提修正動議，全台排碳量最大的縣市加三％，不讓國民黨有任何閃躲的藉口，也絕不接受被跳過或丟包。

民進黨立委李坤城則建議，現在各縣市都已嘗到苦果，證明在野黨沒有能力把「財劃法」修好，財政部可提出一個更好的修法版本，由朝野立委一併討論事權與財權分配。

民進黨立委吳思瑤也提醒，「財劃法」絕非小瑕疵，目前藍白在吵的三四五億元分配公式只是「前菜」，真正的「大魔王」是整個分配不正義、事權不統一，恐導致責任政治崩壞、區域發展失衡。她也強調，若藍白持續顧左右而言他、無心成佛，政院就不需要佛心來著。

對於「財劃法」的爭議，國民黨團書記長羅智強認為，離島的部分有小瑕疵，可以很快解決，呼籲民進黨不要拿小瑕疵來耍賴。「財劃法」修正的本質，在於兌現總統賴清德時任台南市長的政見，中央不要集權又集錢。

羅智強說，先前民進黨政府幾乎在財劃法修法上擺爛，行政院不提版本也不提意見，現在抓著可能要修法改進的空間，就要推翻賴總統過去的政見，民進黨又在玩扭曲、帶風向的老戲碼。

國民黨團也說明，公正、公開、透明的統籌分配稅款的制度，才是人民之幸、國家之福，開議後將以最速件修正「財劃法」，也請行政院、民進黨團拿出版本。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法