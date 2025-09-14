財劃法爭議》盧：中央若有誠意 一個月就可修法完成

台中市長盧秀燕表示，中央若要修法，一個月內即可完成。（記者塗建榮攝）

2025/09/14 05:30

〔記者蘇金鳳、羅國嘉、謝武雄、花孟璟、盧賢秀、王峻祺、丁偉杰、鍾麗華／綜合報導〕行政院昨天邀集二十二位縣市首長，針對財劃法及補助辦法召開會議，台中市長盧秀燕在會中重申十五縣市共同聲明的三大訴求，並指中央若認為要修法，應展現誠意，一個月內修法即可完成，否則令人擔心是以修法為名，拖延或削減地方財源，影響地方預算編列與建設推動。

日前非民進黨執政的十五縣市首長提出三點訴求，分別為統籌分配款與一般性補助款應合理分配並保障只增不減；一般性補助款應回歸公開透明的公式計算，不應淪為申請制；中央已核定的補助款，不得任意刪減或拖延，以免影響地方施政。

新北市長侯友宜與桃園市長張善政都認為，財劃法修法要「先求有，再求好」，呼籲先補強現行條文，確保各縣市能順利編列預算，未來可再透過朝野協商讓財劃法更完備。侯友宜並強調，財劃法修法行政院應提出具體版本，而非僅點出難處卻無解方，地方若獲更多資源，自然願承擔更多責任，但「事權分配」須先釐清。

嘉義市長黃敏惠更建議，對於統籌稅款有三四五億元無法分配的問題，應先依立法意旨「暫」分配給地方，後續再行修法處理。

新竹縣長楊文科認為，城鄉失衡是很嚴重的，不適當的指標分配要趕快檢討，錢多的縣市要讓一點給比較低的。

許多縣市則將矛頭指向中央補助款縮減問題。基隆市副市長邱佩琳就表示，基隆市的財政與台北、新北相距甚大，歲入比修法前還少，希望中央補助款不要少於去年。宜蘭縣代理縣長林茂盛也抱怨說，宜縣一般性補助款從今年的九十四億元降為四十五億元，此舉違反財劃法第卅條，一般性補助款不能低於前一年度的規定。

花蓮縣長徐榛蔚會後更在臉書發文痛批，新版財劃法還沒上路，中央先砍各縣市補助及民生預算，等於是賴政府「把屠刀砍在人民身上」。

