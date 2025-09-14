為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法爭議》黃偉哲批倉促修法 台南高雄犧牲最大

    台南市長黃偉哲昨批立法院倉促修法，犧牲南部。（記者塗建榮攝）

    台南市長黃偉哲昨批立法院倉促修法，犧牲南部。（記者塗建榮攝）

    2025/09/14 05:30

    〔記者洪瑞琴、李文馨、鍾麗華、羅欣貞、劉禹慶、王榮祥／綜合報導〕行政院昨天與地方政府共商財劃法等議題。台南市長黃偉哲出席時對新版財劃法提出嚴厲批評，指出立法院未與地方充分討論便倉促修法通過，不僅公式錯誤，還偏袒北部，無疑是為雙北量身訂做，讓台南、高雄成為最大犧牲者。屏東縣長周春米也說，財劃法根本是「從台北看天下」，呼籲立法院有錯就要認錯，要盡快二度修法。

    高雄市長陳其邁則表示，統籌分配稅款與一般性補助款及計畫型補助款，應該要三項總額共同試算，不能比過去少才公平。雖然高雄市統籌款增加了二五八億元，但一般型補助與計畫性補助卻減少了四三二億元，高雄市整體反而減少了一七三億元左右，草率修法的結果，對高雄市非常不公平。

    陳並說，以台北市為例，統籌分配稅款增加約四五○億元，卻排擠到其他縣市，「地方的自主財源增加，不能以犧牲其他的縣市來作為代價」，期待朝野將心比心。

    陳光復：對離島極不公平

    澎湖縣長陳光復也指責「新法越修越惡，對離島極不公平」。他說，澎湖擁有全國最廣大的海域面積，肩負海洋保育、永續治理的重責大任，理應將海域範圍，也納入財劃法的計算基準，以反映離島獨特的治理成本與需求。

    周春米：勿從台北看天下

    周春米表示，財劃法嚴重影響地方施政，不是只有分母、分子放錯的錯誤，而是因為計算基準不當，造成台灣各縣市失衡。「冤有頭、債有主」，財劃法出錯，立法院應該認錯，要二度修法，讓每個城市均衡發展。

    周春米並說，台北市長蔣萬安前幾天說地方包圍中央，從屏東來看，財劃法是「從台北來看天下」，屏東人感到非常心酸。財劃法的精神，絕不是讓富者更富，貧者更貧，台北市與新北市原來財政就很好，還再增加四百億元，宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣與台東縣增加幅度都超過二百億元，「不知道這個是怎麼計算？」

    黃偉哲也對計算基準提出批評說，台積電在台南設立三座大型晶圓廠及一座先進封裝廠，但因稅籍地在新竹，統籌資源全被分走。他提出三大修法建議：將營利事業營業額與產值貢獻度各占五成，回饋地方產業貢獻；人口指標納入人口結構，依不同年齡層及產業從業人口各占二成，反映公共支出需求；土地面積考量管理成本差異，對經濟有重要貢獻的農牧用地占四成，林業、國土保安及生態保護用地占一成，以合理分配資源。

