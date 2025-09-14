焦點評論》財劃法的政治攻防戰

卓揆強調，政院當初提出覆議被立法院否決，所以行政院現在沒有任何立場，就針對錯誤的部分做任何的動作，「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對」。（記者塗建榮攝）

記者鍾麗華／特稿

行政院昨分兩批邀集廿二縣市首長就新版財劃法議題座談，院長卓榮泰還兩度親自召開記者會對外說明。說穿了，財劃法不只關乎中央與地方財政，更重要的是政治攻防，尤其明年又是地方選舉年；政院與地方首長座談，可趁此裂解藍營縣市，讓地方首長與區域立委轉而支持合理分配的修法版本，藉此搶回財劃法修法的議題主導權。

行政院昨座談，分上、下午兩場，從縣市安排，就可看出政治攻防的「眉角」，分配較多的台北市、新北市、桃園市，以及成長幅度最多的新竹縣市，與喊窮離島三縣市、高雄市與屏東縣被安排在同場。

當被分到一一四九億元、增四五二億元最多的台北市長蔣萬安喊說補助款不足，要叫同黨籍的連江縣長王忠銘情何以堪，連「全國人民會笑我們」都說出口。屏東縣長周春米會中嗆聲，「不要從台北看天下」；高雄市長陳其邁也質疑，「台北市怎麼算還是增加」，希望大家將心比心。

財劃法的政治攻防，輿論戰是重要一環。行政院不僅安排秘書長張惇涵會前受訪，卓揆更罕見兩度親自召開記者會說明，就是擔心，藍營縣市長的會前堵訪，即時輿論充斥藍營說法，沒有中央的論述立場，讓後續發展又落入藍白設定的議題中。

在七二六大罷免後，綠營支持者沉悶已久。財劃法公式錯誤爭議，藍白不思檢討當初胡亂修法，還甩鍋中央，行政院近日來的回應，被支持者認為太軟弱，連民進黨立委吳思瑤也站出來要求，「行政院當硬則硬」。

綠營基層對財劃法議題炸鍋，總統賴清德十一日不得不主動受訪強調，「屠刀一直都不在民進黨的手上」；民進黨中央十二日也出面召開記者會，要在野黨應先向全國人民承認錯誤、公開道歉，政院再協商如何善後；卓揆昨終於明白直言，要立法院對公式錯誤負責。

行政院接下來要全盤檢討財劃法的城鄉不均，不過，民進黨在立法院仍是少數，要讓在野黨支持修法，從獲得豐厚統籌款的雙北、桃園等縣市口袋掏出錢來，恐還要一番角力，加上藍營立委近日又提案，將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至法律位階，恐再度向中央「挖錢」，行政院必須積極面對，展現修法的正當性，以解決財劃法長達數十年的沈痾。

